На Байкале убили любовницу миллионера

Запутанным делом об убийстве модели, которая была любовницей миллионера, занялся Андрей Малахов
1 октября на телеканале «Россия-1» вышла в эфир программа «Прямой эфир» с Андреем Малаховым. В выпуске под названием «Водитель для Анны: кто убил любовницу миллионера?» расследовалось дело о резонансном убийстве модели на Байкале.
8 сентября прошлого года полицейские обнаружили на берегу озера в Листвянке тело 28-летней девушки – модели-бодибилдера Анны, уроженки Усолья-Сибирского. Девушку на озеро отвёз её личный водитель Владислав.
По словам водителя, в тот вечер он довёз Анну до места и оставил одну, а сам ушёл спать в машину. Когда же проснулся, то пошёл ее искать и нашёл уже мертвой. Именно он вызвал полицию.
Судмедэкспертиза установила, что смерть девушки произошла от утопления. На теле Анны Малой нашли следы борьбы: сломанные ребра и ссадины.
Выяснилось, что у модели был покровитель – влиятельный в стране олигарх. Именно он последние шесть лет содержал Анну.
Дело вызвало общественный резонанс. Личный водитель Владислав был назван любовником девушки. Именно он стал главным подозреваемым, сейчас Владислав находится в СИЗО.
Родственники Владислава считают, что дело сфабриковано. По их мнению, олигарх из мести делает всё, что угодно, чтобы посадить любовника модели в тюрьму. Иркутяне поддерживали подозреваемого и устраивали одиночные пикеты.
- Ничего не предвещало беды. Я бы никогда не мог подумать о таком роковом стечении обстоятельств. Я вышел и не увидел её в беседке. Начал искать её, спустился к берегу, увидел ботинок и начал смотреть в воду. Присмотрелся и увидел её. Из несчастного случая сфабриковали дело и обвинили меня, - говорит Владислав в зале суда.
В студии «Прямого эфира» выяснилось: некоторые люди из окружения модели не поддерживают Владислава и уверены, что «дело нечисто». Общая знакомая Владислава и Анны заявила, что подозреваемый часто врал ей о подробностях инцидента. Также стало известно, что личный водитель часто брал деньги у модели и тратил их на своих родственников. Так, Андрей Малахов озвучил, что возможным мотивом убийства могли стать деньги.
В студии «Прямого эфира» разгорелась дискуссия, мать и сестра подозреваемого уверены в невиновности Владислава. Также дал свой комментарий адвокат олигарха Рафик Файзулин.
- В материалах уголовного дела имеется достаточно объективных доказательств, не только свидетельских показаний, виновности подозреваемого. В заключении комиссионной экспертизы говорится, что переломы рёбер и телесные повреждения были прижизненные, и причиной является утопление. Характерных для падения с высоты повреждений нет. Она бы умерла не от утопления, а от повреждений. Также на теле имеются царапины, характерные для волочения. То есть, убийство было совершено на берегу, подозреваемый проволок уже убитую девушку, - подчёркивает адвокат.
В конце программы участники выпуска так и не смогли добиться правды, а Андрей Малахов в заключении сказал, что олигарх, который содержал Анну, построил много храмов.
В свою очередь, главный подозреваемый прошёл тест на полиграфе, но его результаты не включили в дело, ввиду того, что Владислав отказался отвечать на все вопросы.
На Байкале убили любовницу миллионера
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Запутанным делом об убийстве модели, которая была любовницей миллионера, занялся Андрей Малахов
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