 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

09 Октября

08 Октября

Популярное

На Байкале убили любовницу миллионера

На Байкале убили любовницу миллионера
Происшествия, 
Запутанным делом об убийстве модели, которая была любовницей миллионера, занялся Андрей Малахов

1 октября на телеканале «Россия-1» вышла в эфир программа «Прямой эфир» с Андреем Малаховым. В выпуске под названием «Водитель для Анны: кто убил любовницу миллионера?» расследовалось дело о резонансном убийстве модели на Байкале.

8 сентября прошлого года полицейские обнаружили на берегу озера в Листвянке тело 28-летней девушки – модели-бодибилдера Анны, уроженки Усолья-Сибирского. Девушку на озеро отвёз её личный водитель Владислав.

По словам водителя, в тот вечер он довёз Анну до места и оставил одну, а сам ушёл спать в машину. Когда же проснулся, то пошёл ее искать и нашёл уже мертвой. Именно он вызвал полицию.

Судмедэкспертиза установила, что смерть девушки произошла от утопления. На теле Анны Малой нашли следы борьбы: сломанные ребра и ссадины.

Выяснилось, что у модели был покровитель – влиятельный в стране олигарх. Именно он последние шесть лет содержал Анну.

Дело вызвало общественный резонанс. Личный водитель Владислав был назван любовником девушки. Именно он стал главным подозреваемым, сейчас Владислав находится в СИЗО.

Родственники Владислава считают, что дело сфабриковано. По их мнению, олигарх из мести делает всё, что угодно, чтобы посадить любовника модели в тюрьму. Иркутяне поддерживали подозреваемого и устраивали одиночные пикеты.

- Ничего не предвещало беды. Я бы никогда не мог подумать о таком роковом стечении обстоятельств. Я вышел и не увидел её в беседке. Начал искать её, спустился к берегу, увидел ботинок и начал смотреть в воду. Присмотрелся и увидел её. Из несчастного случая сфабриковали дело и обвинили меня, - говорит Владислав в зале суда.

В студии «Прямого эфира» выяснилось: некоторые люди из окружения модели не поддерживают Владислава и уверены, что «дело нечисто». Общая знакомая Владислава и Анны заявила, что подозреваемый часто врал ей о подробностях инцидента. Также стало известно, что личный водитель часто брал деньги у модели и тратил их на своих родственников. Так, Андрей Малахов озвучил, что возможным мотивом убийства могли стать деньги.

В студии «Прямого эфира» разгорелась дискуссия, мать и сестра подозреваемого уверены в невиновности Владислава. Также дал свой комментарий адвокат олигарха Рафик Файзулин.

- В материалах уголовного дела имеется достаточно объективных доказательств, не только свидетельских показаний, виновности подозреваемого. В заключении комиссионной экспертизы говорится, что переломы рёбер и телесные повреждения были прижизненные, и причиной является утопление. Характерных для падения с высоты повреждений нет. Она бы умерла не от утопления, а от повреждений. Также на теле имеются царапины, характерные для волочения. То есть, убийство было совершено на берегу, подозреваемый проволок уже убитую девушку, - подчёркивает адвокат.

В конце программы участники выпуска так и не смогли добиться правды, а Андрей Малахов в заключении сказал, что олигарх, который содержал Анну, построил много храмов.

В свою очередь, главный подозреваемый прошёл тест на полиграфе, но его результаты не включили в дело, ввиду того, что Владислав отказался отвечать на все вопросы.


Байкал убийство телешоу
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

За сутки мошенники обманули четверых улан-удэнцев
За сутки мошенники обманули четверых улан-удэнцев
Происшествия, 09.10.2019
Одна из жертв мошенников сама перечислила почти 150 тысяч рублей
Читинец установил игровой автомат в баре
Читинец установил игровой автомат в баре
Происшествия, 09.10.2019
За организацию азартных игр ему грозит до двух лет лишения свободы
18-летний житель Бурятии украл сварочный аппарат
18-летний житель Бурятии украл сварочный аппарат
Происшествия, 09.10.2019
Молодой человек ночью пробрался на участок
Пожилая братчанка перевела мошенникам свыше миллиона рублей
Пожилая братчанка перевела мошенникам свыше миллиона рублей
Происшествия, 09.10.2019
72-летняя женщина надеялась на компенсацию за некачественные лекарства
На Байкале убили любовницу миллионера
На Байкале убили любовницу миллионера
Происшествия, 09.10.2019
Запутанным делом об убийстве модели, которая была любовницей миллионера, занялся Андрей Малахов
Улан-удэнца ограбили и побили в своём подъезде
Улан-удэнца ограбили и побили в своём подъезде
Происшествия, 09.10.2019
Грабитель отобрал наушники и барсетку
ОМОНовцы изъяли у жителя Бурятии 283 омуля
ОМОНовцы изъяли у жителя Бурятии 283 омуля
Происшествия, 09.10.2019
Рыбу обнаружили в машине задержанного мужчины
Бывшего гендиректора «Бурятзолото» нашли мёртвым в СИЗО Якутии
Бывшего гендиректора «Бурятзолото» нашли мёртвым в СИЗО Якутии
Происшествия, 09.10.2019
За день до смерти Алексею Бурксеру предъявили обвинение в смерти восьми горняков
В Улан-Удэ студент украл оставленный на столе телефон
В Улан-Удэ студент украл оставленный на столе телефон
Происшествия, 09.10.2019
Ранее 18-летний улан-удэнец был уличён в карманной краже
Иркутянка била полицейских сумкой и прыгала им на спину
Иркутянка била полицейских сумкой и прыгала им на спину
Происшествия, 09.10.2019
В Иркутске оштрафовали дебоширов, избивших полицейских
Улан-удэнец украл у матери друга золото на 370 тысяч
Улан-удэнец украл у матери друга золото на 370 тысяч
Происшествия, 09.10.2019
Вор три года жил в квартире у женщины, которую обокрал
В Улан-Удэ на «зебре» сбили мужчину
В Улан-Удэ на «зебре» сбили мужчину
Происшествия, 09.10.2019
Он был госпитализирован в медучреждение
В Бурятии горели магазин, баня
В Бурятии горели магазин, баня
Происшествия, 09.10.2019
За минувшие сутки зафиксировано 5 пожаров в республике
В Бурятии на пожаре погиб мужчина
В Бурятии на пожаре погиб мужчина
Происшествия, 09.10.2019
Пожар произошёл в подсобном помещении частной пилорамы

Позитив

Реплика

Куда сходить?

Лонгриды

Блоги

Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
О главе, выборах, Ариг Усе и протестах…
26.09.2019
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
353-й
02.09.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
200 эвенков Россошино vs Нефритовый «бизнес» ЗГРП
29.06.2019
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Волшебная власть воды
17.06.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Врачи Бурятии: наказать vs помочь
28.05.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Отчёт по проектам
22.04.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Бомжи: отстреливать или запирать в вольеры?
01.04.2019
Загрузка...
^