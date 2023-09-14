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Заместитель Генпрокурора России помог восстановить права жителей Бурятии

Заместитель Генпрокурора России помог восстановить права жителей Бурятии
Власть,  Фото:управление Генпрокуратуры по ДФО
Об этих случаях рассказали в управлении Генпрокуратуры по ДФО

По итогам личного приёма заместителя Генерального прокурора России Дмитрия Демешина восстановлены права нескольких жителей Бурятии.

Жители аварийного дома, расположенного по ул. Братьев Козулиных в селе Баргузин, несколько лет добивались защиты своих жилищных прав. Дело сдвинулось с мёртвой точки после обращения на личный приём к Дмитрию Демешину.

- После обращения по инициативе прокуратуры судом признано незаконным решение межведомственной комиссии, вынесенное в 2020 году по результатам обследования дома, об отсутствии оснований для признания многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции. Распоряжением администрации района дом признан аварийным и подлежащим реконструкции, - сообщило управление Генпрокуратуры РФ по ДФО.

Для расселения жильцов из аварийного дома в селе подобрали другое здание. Его отремонтировали, а также присвоили статус жилого дома.

Администрация поселения заключила с нуждающимися в жилье гражданами договоры социального найма жилого помещения.

Кроме того, жительница Улан-Удэ обратилась на личный приём к Демешину по вопросу назначения ей досрочной пенсии. Она просила включить ей в страховой стаж период трудовой деятельности в качестве машиниста крана и назначить досрочную страховую пенсию по старости.

Прокуратура обратилась с соответствующими требованиями в суд. Решением суда иск прокурора удовлетворён. Гражданке назначена страховая пенсия по старости, задолженность по которой выплачена в размере более 250 тысяч рублей. 
прокуратура генеральная прокуратура

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