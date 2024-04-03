В рамках соревнований состоится акция по уборке мусора на берегу озера
С 9 по 10 августа в Бурятии состоится IV международный марафон «Чистый Байкал». Спортивное событие проведут на побережье Баргузинского залива озера Байкал.
В рамках марафона 9 августа в пансионате «Колос» села Максимиха пройдёт круглый стол на тему «О Байкале на чистоту». В нём примут участие экоактивисты, организаторы экологических движений и экобизнеса, представители профильных органов исполнительной власти и научного сообщества.
Главной целью круглого стола является привлечение внимания местного, регионального, федерального и мирового сообщества к проблемам озера Байкал. После круглого стола будет организована экологическая акция по уборке территории села Максимиха и береговой линии, сообщают организаторы марафона.
Возрастное ограничение: 6+.
В Бурятии пробегут международный марафон на Байкале
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