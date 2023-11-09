В Иркутской области должник спрятался от пристава в подполье

Внимательный пристав увидел в доме мужскую обувь



Мужчина прятался в подполье от судебных приставов, чтобы не платить алименты, рассказали в пресс-службе ГУФССП России по Иркутской области.



Житель Иркутской области на протяжении долгих лет не оплачивал алименты двум несовершеннолетним детям и прятался от судебных приставов. В итоге накопил долг 370 тысяч рублей.



Когда приставы искали должника, его местоположение скрывала мать. Она заявлял, что не знает, где находится её сын.



В очередной раз судебному приставу-исполнителю удалось попасть в дом к должнику. Внимательный сотрудник заметил мужскую обувь, а затем – приоткрытую крышку подполья. Включив фонарик и посветив, пристав увидел мужчину, который прятался внизу в углу. На просьбы выйти он не реагировал долгое время. В конце концов сотруднику удалось уговорить мужчину покинуть своё укрытие, и в дальнейшем на него составили протокол.



