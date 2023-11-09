09 ноября

08 ноября

Популярное

В Иркутской области должник спрятался от пристава в подполье

В Иркутской области должник спрятался от пристава в подполье
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Внимательный пристав увидел в доме мужскую обувь

Мужчина прятался в подполье от судебных приставов, чтобы не платить алименты, рассказали в пресс-службе ГУФССП России по Иркутской области.

Житель Иркутской области на протяжении долгих лет не оплачивал алименты двум несовершеннолетним детям и прятался от судебных приставов. В итоге накопил долг 370 тысяч рублей.

Когда приставы искали должника, его местоположение скрывала мать. Она заявлял, что не знает, где находится её сын.

В очередной раз судебному приставу-исполнителю удалось попасть в дом к должнику. Внимательный сотрудник заметил мужскую обувь, а затем – приоткрытую крышку подполья. Включив фонарик и посветив, пристав увидел мужчину, который прятался внизу в углу. На просьбы выйти он не реагировал долгое время. В конце концов сотруднику удалось уговорить мужчину покинуть своё укрытие, и в дальнейшем на него составили протокол.

должники судебные приставы алименты

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Иркутской области должник спрятался от пристава в подполье
В Иркутской области должник спрятался от пристава в подполье
Общество, 09.11.2023
Внимательный пристав увидел в доме мужскую обувь
В столице Бурятии произошла крупная коммунальная авария
В столице Бурятии произошла крупная коммунальная авария
Общество, 09.11.2023
Для её устранения придётся разобрать хозпостройки
В Бурятии сироты-участники СВО будут получать деньги на жильё вне очереди
В Бурятии сироты-участники СВО будут получать деньги на жильё вне очереди
Общество, 09.11.2023
Средства на квартиры им выделят из республиканского бюджета
«Ломают кости»: Жителям Бурятии угрожают лавины
«Ломают кости»: Жителям Бурятии угрожают лавины
Общество, 09.11.2023
Спасатели призвали их соблюдать осторожность в горах
В Бурятии жители района боятся ездить по разваливающимся мостам
В Бурятии жители района боятся ездить по разваливающимся мостам
Общество, 09.11.2023
А сельскую дорогу они сравнили со стиральной доской
Бурятию скуют аномальные холода
Бурятию скуют аномальные холода
Общество, 09.11.2023
В ближайшие дни республику накроют сильные морозы
Жительница Бурятии отсудила 80 тысяч за изуродованную после депиляции ногу
Жительница Бурятии отсудила 80 тысяч за изуродованную после депиляции ногу
Общество, 09.11.2023
Салонная процедура обернулась серьёзными ожогами
В Бурятии раненому участнику СВО не давали отпуск
В Бурятии раненому участнику СВО не давали отпуск
Общество, 09.11.2023
В ситуацию пришлось вмешаться уполномоченному
В Чите построят картинг-центр
В Чите построят картинг-центр
Общество, 09.11.2023
Проект резидента ТОР «Забайкалье» получил согласование Российской Автомобильной Федерации
Красная дорожка: В Улан-Удэ прямо к помойке проложили новенький тротуар
Красная дорожка: В Улан-Удэ прямо к помойке проложили новенький тротуар
Общество, 09.11.2023
Столица Бурятии обрастает стихийными свалками

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^