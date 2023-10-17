Более трети горожан проведут праздники дома
Новогодние каникулы в этот раз начнутся 30 декабря и продлятся по 8 января включительно, то есть 10 дней. Представители сервиса SuperJob решили узнать, как проведут их жители бурятской столицы.
Как выяснилось, более трети (33%) останутся дома, 12% отправятся в деревню или на дачу, а 10% будут ходить по гостям. Ещё 8% запланировали поездки по России (5%) и за границу (3%).
Среди самых популярных направлений для путешествий по стране – Санкт-Петербург, Москва и Казань, из зарубежных горожане предпочитают Таиланд, Египет и Объединённые Арабские Эмираты. А 18% улан-удэнцев признались, что будут работать в праздники. В основном это респонденты моложе 34 лет (22%).
Среди тех, кто на Новый год останется дома, больше мужчин (34%), чем женщин (32%). Представительницы же прекрасного пола сильнее их хотят ездить по России (7% против 3%).
Улан-удэнцы поделились планами на новогодние каникулы
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