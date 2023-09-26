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В Бурятии отпразднуют День бабушки и дедушки

В Бурятии отпразднуют День бабушки и дедушки
Общество,  Фото:pixabay.com
Он состоится 1 октября

В Международный день пожилых людей – 1 октября в России впервые проведут акцию «День бабушки и дедушки». К ней присоединится и Бурятия. По всей республике пройдут спортивные и культурные мероприятия, флешмобы, творческие концерты и многое другое.

- В этом году впервые проводится акция «День бабушки и дедушки», тем самым он будет вписан в один ряд с Днём матери и Днём отца, - отмечают организаторы проекта. - Эта кампания направлена на популяризацию семейных ценностей, межпоколенческого общения, информирование о мерах поддержки людей старшего поколения.

Как напомнили в министерстве соцзащиты РБ, представители старшего поколения соберутся в Улан-Удэ 13 октября на республиканский фестиваль «Золотой возраст» (6+) в рамках Международного Дня пожилого человека, посвящённого 100-летию Республики Бурятия. Планируется, что участие в нём примут порядка 3 тысяч активных пенсионеров со всех районов республики и столицы Бурятии.

Возрастное ограничение: 6+.
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