Забайкальский проект «Не кукуй!» получит на реализацию более 50 млн









Проект «Не кукуй!» Сретенского района Забайкальского края стал победителем всероссийского конкурса, посвящённого выбору наиболее интересных проектов развития общественных пространств в малых городах и исторических поселениях Дальневосточного федерального округа. Авторы проекта предлагают уделить внимание обустройству детских площадок. Проект включён в план социально-экономического развития района.Территорию размером почти один гектар благоустроят в 2024-2025 годах. Согласно проекту, в парке посёлка городского типа Кокуй появится несколько благоустроенных пространств: площадь «Не кукуй!», детская площадка «Летучий корабль», «Берёзовая площадь», «Городки».На территории парка обустроят выставочную зону, площадку с каруселями, здесь появится берёзовый подиум, павильон с прокатом коньков, разместят в парке и скейт-зону, беседку-коворкинг, поле для роликов, вело- и ледовую дорожки, большую детскую зону с площадкой для малышей, летний кинотеатр и многое другое. В зависимости от сезонов на территории парка будут работать батутные центры, ярмарки, каток. Накануне Нового Года в парке установят новогоднюю ель, о которой так мечтали жители, и это было их особым пожеланием в рамках проекта.Особое внимание авторы проекта и жители посёлка уделили детям и подросткам – на площадке «Летучий корабль» появится канатный комплекс, многофункциональный корабль, качели, а также зона ожидания для родителей. Территорию озеленят.Проект-победитель получил грант в размере 50 миллионов рублей, ещё более 17 миллионов рублей будет задействовано из бюджетов разных уровней, сообщает пресс-служба правительства Забайкальского края.