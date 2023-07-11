В Монголии началось празднование Наадама

Общество, Фото: пресс-служба президента Монголии

В стране отмечают пятидневный национальный праздник



Сегодня, 11 июля, в Улан-Баторе президент Монголии Ухнаагийн Хурэлсух объявил о начале национального праздника Наадам. Согласно поправкам, внесённым в соответствующий закон в 2020 году, празднование государственного праздника было продлено с трёх дней до пяти.



Как сообщает новостное агентство «Монцамэ», «Наадам» в переводе с монгольского означает «Три игрища мужей». По крайней мере, более 800 лет назад этот праздник уже традиционно отмечался в Монгольской империи. Однако его истоки уходят ещё глубже: первоначально это был праздник жертвоприношения в честь духа-хозяина местности и предков рода. Как правило, его отмечали в конце или середине лета, когда наступало время молочного изобилия. Чаще всего для его проведения выбирались горы, так как с древних времён считалось, что горы являются обителью духов. После того как на вершине горы был совершён обряд жертвоприношения, у её подножия устраивалось празднество. Самые сильные и ловкие соревновались друг с другом в борьбе, стрельбе из лука и конных скачках.



Позже этот праздник приобрёл характер военного смотра. Когда-то он отмечался как день рождения Чингисхана, а затем, как день рождения главы монгольских буддистов Богдо-гэгэна. Начиная с 1921 года, 11 июля официально стало отмечаться как День независимости, в честь которого устраиваются традиционные «Три игрища мужей».



В этом году 11 июля утром, перед началом праздничных мероприятий, на центральном стадионе Улан-Батора прошла церемония водружения государственного белого знамени – 9 белых бунчуков. Президент Монголии выступил с речью и официально открыл торжественное мероприятие, посвящённое Наадаму. Вечером состоится мероприятие «Уланбаторский вечер» (6+) и праздничный салют на главной площади столицы (0+). Также в течение нескольких дней проходят соревнования по национальным видам спорта.



