Паралимпиец из Бурятии завоевал очередной титул чемпиона России

Параспортсмен из Бурятии Михаил Асташов в очередной раз выиграл чемпионат России по велоспорту. Турнир прошёл в Ижевске в рамках Летних игр паралимпийцев «Мы вместе. Спорт». Соревнования собрали 64 атлета из 18 субъектов России.
Спортсмен центра спортивной подготовки, двукратный паралимпийский чемпион Михаил Асташов стал лучшим в индивидуальной гонке в классе С1-С2 на дистанции 25 километров. На финише спортсмен показал результат 35:26,1. Об этом сообщает пресс-служба ЦСП.
Михаил уроженец Бурятии, рождённый без рук и ног.
На Паралимпийских играх в Токио он завоевал два золота в велодисциплинах.
Первую медаль он завоевал в гонке преследования на дистанции 3000 метров. В финале он на целый круг опередил канадца. При этом в предварительных заездах он установил новый мировой рекорд.
Вторую победу Михаил одержал в шоссейной гонке с раздельным стартом.
На Паралимпийских играх в Токио он завоевал два золота в велодисциплинах.
Первую медаль он завоевал в гонке преследования на дистанции 3000 метров. В финале он на целый круг опередил канадца. При этом в предварительных заездах он установил новый мировой рекорд.
Вторую победу Михаил одержал в шоссейной гонке с раздельным стартом.