Паралимпиец из Бурятии завоевал очередной титул чемпиона России

Параспортсмен из Бурятии Михаил Асташов в очередной раз выиграл чемпионат России по велоспорту. Турнир прошёл в Ижевске в рамках Летних игр паралимпийцев «Мы вместе. Спорт». Соревнования собрали 64 атлета из 18 субъектов России.Спортсмен центра спортивной подготовки, двукратный паралимпийский чемпион Михаил Асташов стал лучшим в индивидуальной гонке в классе С1-С2 на дистанции 25 километров. На финише спортсмен показал результат 35:26,1. Об этом сообщает пресс-служба ЦСП.

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