В небе на севере Бурятии зафиксировали редкое природное явление

6 апреля в 22:55 жители Северобайкальска увидели вспышку в небе. Они запечатлели её на видео, которое опубликовали в местной группе «Северобайкальск-инфо.24/7».
Местные жители заинтересовались, что это было. Администраторы группы взяли комментарий у заведующей астрономической обсерваторией БГУ Лилии Мироновой.
- Насколько возможно судить, исходя из недостаточного качества видео, можно сказать, что что-то сгорело в атмосфере. Похоже на болид, либо же метеорит, судя по скорости движения и по яркости вспышки. Опять же яркость может быть обманчива, из-за характеристик камеры, - процитировали в «Северобайкальске-инфо.24/7» Лилию Миронову.
Она также сообщила, что было полнолуние и только один запуск спутника Intelsat (SpaceX) с контролируемым спуском. Это точно не космический мусор или ступени ракеты.
- Было бы здорово, если бы видео было хотя бы с двух или трёх разных камер, тогда можно было бы сказать поточнее, - добавила Лилия Миронова.
Жителей города, запечатлевших астрономическое событие, просят поделиться видеокадрами со специалистами.
- Благодаря вам мы получили очень качественное и информативное видео редкого природного явления. Но необходимо ещё - снятые с разных ракурсов. На 90% это вход в земную атмосферу очень яркого метеорного тела. Такое явление называется метеор или болид. Сейчас наша задача - собрать как можно с большей территории видео, чтобы оформить это явление в Международной метеорной организации и тогда будет надежда определить природу этого явления. Большая просьба, если у вас есть ещё видео с разных ракурсов, поделитесь, пожалуйста, с нами, - обратился директор Иркутского планетария Павел Никифоров.