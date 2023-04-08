В небе на севере Бурятии зафиксировали редкое природное явление





Она также сообщила, что было полнолуние и только один запуск спутника Intelsat (SpaceX) с контролируемым спуском. Это точно не космический мусор или ступени ракеты.- Было бы здорово, если бы видео было хотя бы с двух или трёх разных камер, тогда можно было бы сказать поточнее, - добавила Лилия Миронова.Жителей города, запечатлевших астрономическое событие, просят поделиться видеокадрами со специалистами.- Благодаря вам мы получили очень качественное и информативное видео редкого природного явления. Но необходимо ещё - снятые с разных ракурсов. На 90% это вход в земную атмосферу очень яркого метеорного тела. Такое явление называется метеор или болид. Сейчас наша задача - собрать как можно с большей территории видео, чтобы оформить это явление в Международной метеорной организации и тогда будет надежда определить природу этого явления. Большая просьба, если у вас есть ещё видео с разных ракурсов, поделитесь, пожалуйста, с нами, - обратился директор Иркутского планетария Павел Никифоров.