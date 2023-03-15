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В столице Бурятии установили три десятка новых светильников

В столице Бурятии установили три десятка новых светильников
Общество,  Фото:Администрация Улан-Удэ
Они появились на четырёх городских улицах

На улицах Богатырская, Приозёрная, Дамби Дамбаева и Огарёва в Улан-Удэ оборудовали наружное освещение. Сотрудники МБУ «Горсвет» установили там свыше 30 светильников и протянули более тысячи метров самонесущего изолированного провода, сообщили в пресс-службе городской администрации.

На этой неделе специалисты работают в микрорайоне Светлый, на Верхней Берёзовке и в СНТ «Строитель».

- Работы ведутся в рамках муниципальной программы «Обеспечение качественной и комфортной среды проживания населения Улан-Удэ» по наказам депутатов горсовета, – сообщил главный инженер МБУ Роман Инкижинов.

Всего в этом году во всех трёх районах бурятской столицы должны построить новые сети наружного освещения на 34 объектах. Планируется смонтировать более 16 километров проводов и установить 467 светильников на 9 с лишним миллионов рублей.
освещение благоустройство

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