В столице Бурятии установили три десятка новых светильников

Они появились на четырёх городских улицах



На улицах Богатырская, Приозёрная, Дамби Дамбаева и Огарёва в Улан-Удэ оборудовали наружное освещение. Сотрудники МБУ «Горсвет» установили там свыше 30 светильников и протянули более тысячи метров самонесущего изолированного провода, сообщили в пресс-службе городской администрации.



На этой неделе специалисты работают в микрорайоне Светлый, на Верхней Берёзовке и в СНТ «Строитель».



- Работы ведутся в рамках муниципальной программы «Обеспечение качественной и комфортной среды проживания населения Улан-Удэ» по наказам депутатов горсовета, – сообщил главный инженер МБУ Роман Инкижинов.



Всего в этом году во всех трёх районах бурятской столицы должны построить новые сети наружного освещения на 34 объектах. Планируется смонтировать более 16 километров проводов и установить 467 светильников на 9 с лишним миллионов рублей.

