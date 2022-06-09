Дорожники уже приступили к ремонту
В Бурятии дорожники приступили к ремонту моста в центре села Бичура. Он находится на 81 км автомобильной дороги Мухоршибирь – Бичура – Кяхта.
На участке организовано движение по одной полосе.
- Сейчас дорожники демонтируют старое асфальтобетонное покрытие, разбирают перильные и барьерные ограждения. Для организации движения установлены предупреждающие знаки и светофоры. В результате ремонта дорожники усилят опоры моста, приведут в соответствие габарит моста, тротуары, барьерные и перильные ограждения, заменят дорожную одежду. Также подрядчик заасфальтирует подходы к мосту и выполнит устройство нового водоотвода, - сообщили в пресс-службе минтранса республики.
Сейчас на объекте работают 10 человек, задействован экскаватор и другая спецтехника.
Отремонтированный мост планируют ввести в эксплуатацию в октябре 2023 года.
Стоимость объекта составляет 60 млн рублей.
В Бурятии мост в центре Бичуры отремонтируют за 60 млн
Экономика, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Экономика, 09.06.2022
Дорожники уже приступили к ремонту
Увеличение стоимости произойдёт с 1 июля
По сравнению с 2020 годом доступность аренды для жителей Бурятии немного улучшилась
Постановление правительства республики вступило в силу с 1 июня
Впрочем, колебания цен как в сторону роста, так и снижения по-прежнему наблюдаются
Хлебопёкам Бурятии будет предоставляться ежемесячная субсидия
С начала года жители Бурятии чаще всего уезжали в Санкт-Петербург
В России чаще прочих желаемую зарплату увеличивали в Новосибирской области
Экономика, 02.06.2022
Больше всего зарабатывают в сфере добычи полезных ископаемых
Экономика, 02.06.2022
Уровень конкуренции в профессиональной сфере «управление персоналом» в республике составляет 5,4 резюме на место
Экономика, 31.05.2022
Численность городского населения Бурятии увеличилась, а сельского уменьшилась
В Бурятии назвали средний размер после её повышения
Россия и Монголия намерены увеличить товарооборот в три раза
Власти подсчитали, что можно прожить на сумму чуть более 15 тысяч рублей
Экономика, 27.05.2022
Пока в Бурятии доля вакансий в сфере IT-технологий в общем числе предложений невысока