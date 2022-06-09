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В Бурятии мост в центре Бичуры отремонтируют за 60 млн

В Бурятии мост в центре Бичуры отремонтируют за 60 млн
Экономика,  Фото:минтранс Бурятии
Дорожники уже приступили к ремонту

В Бурятии дорожники приступили к ремонту моста в центре села Бичура. Он находится на 81 км автомобильной дороги Мухоршибирь – Бичура – Кяхта.

На участке организовано движение по одной полосе.

- Сейчас дорожники демонтируют старое асфальтобетонное покрытие, разбирают перильные и барьерные ограждения. Для организации движения установлены предупреждающие знаки и светофоры. В результате ремонта дорожники усилят опоры моста, приведут в соответствие габарит моста, тротуары, барьерные и перильные ограждения, заменят дорожную одежду. Также подрядчик заасфальтирует подходы к мосту и выполнит устройство нового водоотвода, - сообщили в пресс-службе минтранса республики.

Сейчас на объекте работают 10 человек, задействован экскаватор и другая спецтехника.

Отремонтированный мост планируют ввести в эксплуатацию в октябре 2023 года.

Стоимость объекта составляет 60 млн рублей.

мост

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