В Бурятии мост в центре Бичуры отремонтируют за 60 млн

Экономика, Фото: минтранс Бурятии

Дорожники уже приступили к ремонту



В Бурятии дорожники приступили к ремонту моста в центре села Бичура. Он находится на 81 км автомобильной дороги Мухоршибирь – Бичура – Кяхта.



На участке организовано движение по одной полосе.



- Сейчас дорожники демонтируют старое асфальтобетонное покрытие, разбирают перильные и барьерные ограждения. Для организации движения установлены предупреждающие знаки и светофоры. В результате ремонта дорожники усилят опоры моста, приведут в соответствие габарит моста, тротуары, барьерные и перильные ограждения, заменят дорожную одежду. Также подрядчик заасфальтирует подходы к мосту и выполнит устройство нового водоотвода, - сообщили в пресс-службе минтранса республики.



Сейчас на объекте работают 10 человек, задействован экскаватор и другая спецтехника.



Отремонтированный мост планируют ввести в эксплуатацию в октябре 2023 года.



Стоимость объекта составляет 60 млн рублей.



