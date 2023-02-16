В Бурятии отремонтируют 21 мост

Также будет увеличена субсидия районам на содержание дорог
В этом году в Бурятии начнётся ремонт 21 моста на дорогах регионального и местного значения. Об этом сообщил в своём Telegram-канале глава Бурятии Алексей Цыденов.
- Расширяем работу по ремонту мостов. В этом году начнётся ремонт 21 моста! 13 мостов будут отремонтированы по нацпроекту «Безопасные качественные дороги». И ещё на мостах будет вестись реконструкция за счёт средств республиканского дорожного фонда, - уточнил глава республики.
По словам Алексея Цыденова, с администрациями районами вопросы проработаны вопросы содержания местных дорог с учетом замечаний жителей. Для этого районам будет увеличена вдвое годовая субсидия с 50 до 100 млн рублей. Субсидия поможет возместить часть затрат на уплату лизинговых платежей на спецтехнику, предназначенную для содержания местных автомобильных дорог.
Планируется ремонт следующих мостов:
В Еравнинском районе - капитальный ремонт моста через реку Алтан на 347 км автодороги Улан-Удэ – Романовка – Чита
В Заиграевском районе – капитальный ремонт моста через реку Уда на км 0 автодороги Гортоповский мост – Верхние Тальцы – Хоринск
В Кабанском районе – капитальный ремонт моста через реку Телья на 10 км автодороги Тресково – Шергино – Оймур –Заречье
В Кижингинском районе – капитальный ремонт моста на 35 км автодороги Ушхайта – Новокижингинск – граница с Забайкальским краем
В Окинском районе – капитальный ремонт моста через реку Сорок на 114 км автодороги Монды – Орлик
В Бичурском районе - ремонт моста в селе Бичура на 81 км автодороги Мухоршибирь – Бичура – Кяхта
В Муйском районе – два моста: через реку Муякан на 368 км и на 321 км автодороги Северобайкальск – Новый Уоян – Таксимо
В Прибайкальском районе - два моста: через реку Хаим на 114 км автодороги Улан-Удэ – Турунтаево – Курумкан – Новый Уоян, а также капитальный ремонт моста через реку Итанца в селе Лиственничное
В Курумканском районе - капитальный ремонт моста через реку Аргада на автомобильной дороге Барагхан – Харгада
В Кяхтинском районе - два моста: реконструкция мостов по ул. Банзарова и по ул. Свердлова в городе Кяхта
В Закаменском районе - капитальный ремонт моста через реку Джида в селе Михайловка
В Северо-Байкальском районе - два моста: капитальный ремонт моста через реку Полувананда на км 5 автодороги подъезд от автомобильной дороги Северобайкальск –Новый Уоян – Таксимо к селу Уоян и реконструкция моста через ручей Подкаменный на км 140 автодороги Северобайкальск – Новый Уоян – Таксимо
В Тарбагатайском районе - ремонт моста через реку Воровка на 17 км автодороги Улан-Удэ - Николаевский - Тарбагатай - Подлопатки – Окино-Ключи
В Тункинском районе – ремонт моста через реку Тунка на 2 км автодороги Тунка – площадка солнечного телескопа
В Баутовском эвенкийском районе - реконструкция моста через реку Щербахта на км 44 автодороги Романовка – Багдарин
В Селенгинском районе - реконструкция моста через реку Темник на автомобильной дороге Ташир - Удунга
В Джидинском районе - реконструкция моста через реку Джида на 5 км автодороги Дырестуй-Зарубино
Кроме того, продолжается масштабное строительство третьего моста через Уду в Улан-Удэ.
В Бурятии отремонтируют 21 мост
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