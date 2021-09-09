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В Бурятии адаптировали рецепты блюд из книги XIV века

В Бурятии адаптировали рецепты блюд из книги XIV века
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Традиционные бурятские блюда готовят в трёх улан-удэнских ресторанах

В Бурятии с 1 сентября стартовал туристский проект «Неделя туризма на Великом Шёлковом пути». В рамках проекта с 18 по 20 сентября пройдёт всероссийская конференция по развитию сельского туризма. Но уже в эти дни в республике полным ходом идёт гастрономический фестиваль «Кухня великого хана». 

В гастрономическом фестивале принимают участие три ресторана - «Тэнгис», «Орда» и «Тала». Шеф-повара этих ресторанов готовят по три блюда из книги «Кухня великого хана Туг Тэмура». Она была написана в 1330 году придворным врачом хана.

- Мы адаптировали эти рецепты под нашу современность, под население, под туристов и раздали рецепты нашим ресторанам. Изначально, мы эту идею взяли от нашего земляка, знаменитого учёного Зоригто Намсараева. Он нашёл эту книгу. Книга была написана в 1330 году придворным врачом хана Туг Тэмура. Он собирал туда рецепты для здорового питания хана, чтобы там были отборные продукты, - рассказывает Арюна Бубеева, специалист министерства туризма Бурятии.

Ресторану «Тэнгис» достались для приготовления холодный рыбный суп (сазан, хурэнгэ, имбирь, редиска, лук, базилик, горчица), ячменный суп с бараниной и саламат (баранина, кардамон, очищенный ячмень, кедровый орех. Саламат: ячмень, сметана, сливочное масло) и бууза великого хана (говядина, свинина, цедра мандарина, имбирь и лук).




 

В качестве дегустаторов - отведать блюда, приготовленные по рецептам старинной книги, были приглашены известная телеведущая Лариса Иринцеева, российская шахматистка, международный гроссмейстер среди женщин Инна Ивахинова и заслуженная артистка Бурятии Мэдэгма Доржиева. Звёздные гостьи отметили необычный вкус блюд, интересную подачу и профессионализм шеф-повара.




 

Сам же шеф-повар ресторана «Тэнгис» Артём Курикша рассказывает, что ничего сложного в приготовлении представленных блюд нет.

- Всё очень простое, на плитке приготовить можно. Самым сложным в приготовлении были, я думаю, буузы. Нужно было сделать необычный цветок. Мы им придали необычную форму в виде цветка. Самому понравился ячменный суп. Вот этот вкус такой обжаренной ячменной крупы, очень ароматно, - добавил Артём Курикша.

Цель гастрономического фестиваля – адаптировать новые блюда в основных меню ресторанов и в дальнейшем популяризировать в кафе и кафе быстрого питания. Именного для этого на официальном сайте туристского информационного центра «Байкал» проходит голосование за самое вкусное блюдо.

- Идея гастрономического фестиваля была в том, что наша национальная бурятская кухня ограничивается не только буузами, но есть ещё и другие блюда. На сайте можно выбрать понравившееся блюда, проголосовать. Но в первую очередь, конечно, прийти в наши рестораны, - подытожила Арюна Бубеева, специалист министерства туризма Бурятии.

Итоги будут подведены 20 сентября.

К слову, сейчас в голосовании лидирует бууза великого хана.   


правительство РБ кухня

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