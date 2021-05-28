Борцы Усть-Ордынского округа стали призёрами всероссийских соревнований

Общество, Фото: пресс-служба минспорта Иркутской области

Серебряные награды турнира выиграли Максим Шоргоев и Константин Юрлов



Спортсмены Усть-Ордынского Бурятского округа выиграли три медали на всероссийских соревнованиях по вольной борьбе среди юношей до 18 лет памяти Героя Советского Союза Н.М. Распоповой. Турнир проводился с 21 по 23 мая в подмосковных Мытищах.



В весовой категории 60 кг серебряным призёром стал уроженец Осинского района Максим Шоргоев. Воспитанник Боханской детско-юношеской спортивной школы Константин Юрлов завоевал серебряную медаль в весе 65 кг. Бронзовую награду в весовой категории 55 кг взял Игнатий Дареев из Баяндаевского района.



Тренерами Максима Шоргоева являются Руслан Борокшонов и Александр Балтуев. Константин Юрлов тренируется у Александра Балтахинова. Игнатий Дареев занимается борьбой у Руслана Борокшонова и Дениса Захарова. Об этом сообщает пресс-служба министерства спорта Иркутской области.

