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Сергей Зверев поздравил жителей Бурятии с Сагаалганом

Сергей Зверев поздравил жителей Бурятии с Сагаалганом
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
На своей странице он также опубликовал благопожелание на бурятском языке

Стилист, певец, звезда российского шоу-бизнеса Сергей Зверев поздравил с Сагаалганом жителей Бурятии. Видеопоздравления размещены у него в аккаунте в Instagram – на каждой записи он в разных национальных костюмах.

- Дорогие друзья, поздравляю вас с праздником – с Новым годом по лунному календарю. Желаю вам здоровья, счастья, любви, процветания, всего самого наилучшего. Главное – мирное небо над головой. Учите родной национальный язык, - говорит он в одном из коротких роликов.


 

Также Сергей Зверев в посте рассказал немного о празднике Белого месяца, здесь есть и благопожелание на бурятском языке:

«Поздравляю всех с Наступающим Новым Годом по Лунному Календарю!!! Сагаалган (праздник Белого месяца) – один из главных в буддистском календаре – отмечают в Бурятии, Туве, Забайкальском крае, на Алтае и в Калмыкии в конце зимы – начале весны. В 2021 году дата его празднования приходится на 12 февраля. Он знаменует наступление Нового года и олицетворяет обновление человека и природы. Празднование длится в течение месяца. В это время проводится множество обрядов. 

Сагаан hараар! – Поздравляем всех с Белым месяцем!
Буянтнай булаг мэтээр дэлгэрэг! - Пусть ваши благодеяния будут как родник.
Хайратнай адис аршаан болог! – Пусть милость ваша будет подобно источнику!
Абын эжын уреэлтэй - С благословения родителей,
Аглаг тэнюун нютагтаа - На благодатной земле,
Арюун hайхан байдалтай
Амгалан hуухатнай болтогой! - Живите счастливо и в достатке!» 

Одно из видеопоздравлений было опубликовано в паблике buryatia_online. Одни пользователи отмечают, что известный стилист делает это ради хайпа, другие - радуются поздравлению: «Ой, Сережка поздравляет нас! Молодец!», «Сергей, молодец! Буряты за тебя. Ещё продвинь вопрос о собаках, скоро они нас тут всех загрызут. Надо ликвидировать всех собак», «Всё ради хайпа», «За 40 лет первое. К чему бы это? Но за поздравление спасибо», «Что за народ, человек с праздником поздравил, не забыл, какая разница - кто он, что он, от души ведь, тоже же человек» и т.д. 

Праздники Сагаалган
 
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