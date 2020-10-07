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В Бурятии в переписчики набирают коммуникабельных людей

В Бурятии в переписчики набирают коммуникабельных людей
Общество, 
Переписчик должен хорошо уметь общаться с людьми

Бурятстат продолжает набор переписного персонала всероссийской переписи населения. Переписчиком может стать любой гражданин России не моложе 18 лет, обладающий навыками работы на планшетном компьютере и прошедший специальное обучение. Ещё одно важное требование – отсутствие судимостей. Кроме того, переписчик должен обладать коммуникативными навыками, должен уметь легко расположить к себе людей для дальнейшего опроса.

Все кандидаты, перед тем как приступить к работе, должны пройти трехдневное обучение с последующим тестированием. С переписчиками обсудят: как общаться и задавать вопросы, как вести себя в разных ситуациях. Далее с переписчиками, после успешного прохождения тестирования, будет заключен контракт. Переписчик получит удостоверение, действительное при предъявлении паспорта, специальный электронный планшет, в который он будет вносить полученные данные в режиме реального времени. Кроме того, у каждого переписчика будет экипировка с фирменной символикой, по которым можно будет опознать переписчика издалека: шарф, жилет со светоотражающими элементами. Для хранения документов и планшета переписчик получит специальную сумку. При необходимости переписчик сможет воспользоваться фонарем.

В среднем одному переписчику нужно будет опросить 550 человек. Тех, кто прошел перепись самостоятельно на сайте или в мобильном приложении «Госуслуги» и получил код подтверждения (его необходимо сохранить до прихода переписчика), переписывать не придется – в этих случаях нужно будет просто попросить код подтверждения и сделать отметку о прохождении переписи. При входе в квартиру или дом, переписчик обязан предъявить свое удостоверение, которое действительно только при предъявлении паспорта. А вот требовать от опрашиваемого предъявления паспорта либо иных документов, подтверждающих его слова, переписчик не имеет права. В обязанности переписчика входит обеспечение конфиденциальности собираемых и обрабатываемых сведений о населении. В «неблагополучные» квартиры и дома, список которых предоставляют органы МВД, переписчики пойдут в сопровождении полицейский.

Желающие принять участие в переписи населения, которая пройдет под девизом «Создаем будущее!», могут обратиться к уполномоченным по вопросам переписи населения, в администрации внутригородских районов Улан-Удэ и муниципальных образований районов республики. А также получить ответы на все интересующие вопросы по проведению переписи можно по телефону 8(3012) 22-34-08 или по адресу г. Улан-Удэ, ул. Толстого, д. 3, каб. 314.

Контактные данные уполномоченных по вопросам переписи населения можно найти на сайте Бурятстата - https://burstat.gks.ru в разделе «Всероссийская перепись населения 2020 года»

Всероссийская перепись населения состоится с 1 по 30 апреля 2021 года.
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