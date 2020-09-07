В Иркутской области увековечили память одного из основателей Ангарска
6 сентября, в День работников нефтяной и газовой промышленности, в сквере за ДК «Нефтехимик» города Ангарска был открыт памятник Николаю Ярополову.
Это легендарный для города человек. Именно он в 1945 году определил место расположения будущего завода искусственного жидкого топлива и возглавил комиссию по выбору площадки для строительства Ангарска. А 11 июня этого же года стал первым директором строящегося Ангарского комбината-16. Со строительством, пуском и эксплуатацией одного из крупнейших промышленных предприятий страны у Николая Ивановича было связано 12 лет.
Идея увековечить память Николая Ярополова, наряду с первым директором АЭХК Виктором Новокшеновым, впервые публично прозвучала в апреле 2019 года. Инициативу поддержали ветераны градообразующих предприятий.
В торжественной церемонии открытия полуфигуры приняли участие представители областного правительства, мэрии, предприятий, общественности, а также племянницы Николая Ивановича Наталья Ковалькова и Елена Володина.
Над монументом работали скульпторы Александр Абрамов и Александр Виноградов, авторы памятников В.Ф. Новокшенову в Ангарске и графу Сперанскому в Иркутске. Полуфигура изготовлена из бронзы, гранитный постамент установлен на железобетонное основание и облицован гранитом. Монумент отлит в Улан-Удэ. Об этом сообщает пресс-служба администрации Ангарска.
Памятник, отлитый в Улан-Удэ, установили в Ангарске
Общество, Фото:
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