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В Бурятии посмертно наградили двух погибших лесников

В Бурятии посмертно наградили двух погибших лесников
Общество, 
Опытный лесник не бросил молодого коллегу и до последнего пытался спастись из огненного кольца

Погибшие в 2018 году при тушении лесного пожара сотрудники Верхне-Баргузинского лесхоза Бурятии награждены государственными наградами Российской Федерации посмертно.

- Указом президента России от 11 марта лесовод Валерий Яндакович Жанцанов за отвагу, смелость и решительность, проявленные при спасении людей в экстремальных условиях, награждён медалью «За спасение погибавших» посмертно. Также указом президента от 30 марта Аюр Дылыкович Цыренжапов, рабочий пожарно-химической станции за отвагу, смелость и решительность, проявленные при спасении людей в экстремальных условиях, посмертно награждён медалью «За отвагу на пожаре», - сообщили в республиканском агентстве лесного хозяйства.

Как сообщал «Байкал-Daily», в мае 2018 года в Курумканском районе Бурятии, на территории Верхне-Баргузинского лесничества, бушевал крупный лесной пожар. Уже тогда он был признан крупнейшим в истории района. За один только час из-за штормового ветра огонь прошёл 700 га леса. Пожару был присвоен самый высокий четвёртый класс пожарной опасности. 



Валерий Жанцанов и Аюр Цыренжапов в составе бригады пожарно-химической станции были направлены на тушение.

В тяжёлых погодных условиях лесники приступили к работе. Сильный ветер и непредсказуемое движение огня заставляло бригаду всё дальше отходить от линии пожара. В какой-то момент лесники заметили, что среди них нет молодого товарища Аюра.

Несмотря на густой дым и шквалистый ветер, Валерий Жанцанов вернулся на поиски коллеги. Жена Валерия позже расскажет:

«Он мне позвонил, сказал, что ищет Аюра. Сказал: «Не могу найти, всё в дыму, в огне». Я ему сказала: «Иди быстрее на трассу, может, Аюр вышел?» Он говорит: «Нет, я буду его искать, пока не найду, не выйду». И они вместе погибли…»

Валерий всё же нашёл Аюра. Вместе они пытались выбраться из огненного кольца.

Уже в сумерках возвращались к своему лагерю. Шли по лесовозной дороге недалеко от кромки, где бушевал огонь. Внезапно ветер изменил своё направление, его порывы понесли пламя в сторону пожарных, выбиравшихся из леса. Их буквально накрыло верховым огнём.

Вместе они пытались выйти из огня, но задохнулись от угарного газа.

Спустя некоторое время, когда ветер утих, и сила огня спала, коллеги нашли тела своих товарищей.

«Имея колоссальный опыт тушения лесных пожаров, Валерий Жанцанов адекватно оценивал обстановку и невысокие шансы на удачу, но он не смог оставить молодого и неопытного Аюра Цыренжапова в беде», - поделились позже в агентстве лесного хозяйства.

К семьям погибших в те дни выезжал глава Бурятии Алексей Цыденов. Он обещал оказать близким поддержку.

Виновником лесного пожара оказался 64-летний местный житель. Он бросил в лесу непотушенную сигарету, что и привело к трагедии. Пенсионер пытался потушить пламя, но уже было слишком поздно.


смерть награда лесники
 
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