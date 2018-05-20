В Бурятии поймали виновника пожара с погибшими лесниками

Местный житель задержан и уже дал признательные показания
В Бурятии поймали виновного в возникновении крупного лесного пожара, из-за которого в Курумканском районе был введён режим ЧС, а при тушении погибли двое сотрудников лесной охраны. Как сообщал «Байкал-Dailу», погибли работники Верхне-Баргузинского лесхоза, 41 и 56 лет. У одного из них остались трое малолетних детей.
Следователи возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности двум лицам», сообщает пресс-служба СУ СКР по Бурятии.
По версии следствия, виновником возникновения данного лесного пожара стал 64-летний местный житель, бросивший непотушенную сигарету.
- Он, находясь в лесном массиве, после курения оставил на лесной подстилке непотушенную сигарету. От неё через несколько минут загорелась трава. Мужчина пытался самостоятельно потушить пожар, не смог – огонь быстро перекинулся на верхний уровень лесных насаждений и с ветром начал распространяться по округе, - сообщили в Следственном управлении.
Подозреваемый мужчина задержан. На допросе он признал свою вину и дал подробные показания о причинах и обстоятельствах возгорания. Решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения.
В Курумканском районе на месте ЧП находится главный следователь Бурятии Андрей Кондин, который лично координирует работу следственно-оперативной группы. Сегодня утром в район вылетел глава республики Алексей Цыденов. Он и Андрей Кондин посетили семьи погибших работников лесхоза. «Во время беседы с родными огнеборцев Кондин выразил им соболезнования, рассказал о ходе расследования уголовного дела и пообещал, что все виновные лица будут установлены и преданы суду», - сообщили в СУ СКР по Бурятии.
Как сообщал «Байкал-Dailу», лесной пожар в Курумканском районе произошёл 18 мая: огонь вспыхнул на территории Аллинского участкового лесничества. Пожар быстро распространился из-за штормового ветра: в эти дни порывы доходят до 30 м/с. Накануне в районе был введён режим ЧС, к сегодняшнему дню площадь лесного пожара составила более 1,8 тысяч га. Погибшие работники лесхоза попали в огненную ловушку.
Сейчас на месте работает более 200 человек и более 30 единиц лесопожарной техники. Сегодня утром агентство лесного хозяйства уточняло, что люди продолжают работать, но вынуждены отходить от кромки пожара, из-за возможной угрозы здоровью и жизни.
В Бурятии поймали виновника пожара с погибшими лесниками
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