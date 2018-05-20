В Бурятии поймали виновника пожара с погибшими лесниками

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Забайкалец стащил профлист с забора соседки Происшествия, В Оловяннинском районе сотрудники полиции установили подозреваемого в краже забора

Двух улан-удэнцев поймали за рубкой деревьев Происшествия, В Тарбагатайском районе в ходе рейдовых мероприятий сотрудниками полиции с поличным задержаны «чёрные лесорубы»