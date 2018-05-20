«Буду искать»: Последние слова погибшего в Бурятии лесника были о друге



Супруга одного из двух погибших 19 мая сотрудников лесной охраны поделилась тем, какие были последние слова мужа. Об этом она рассказала главе Бурятии Алексею Цыденову и главному следователю республики Андрею Кондину, которые прилетели сегодня в Курумканский район.



Как сообщал «Байкал-Dailу», накануне во время тушения лесного пожара



Супруга Валерия рассказала: муж погиб, спасая коллегу.



- Он мне в 20 минут 11-го позвонил, сказал, что ищет Аюра. Сказал: «Не могу найти, всё в дыму, в огне». Я ему сказала: «Иди быстрее на трассу, может, Аюр вышел?» Он говорит: «Нет, я буду его искать, пока не найду, не выйду». И они вместе погибли, - поделилась женщина. Супруга одного из двух погибших 19 мая сотрудников лесной охраны поделилась тем, какие были последние слова мужа. Об этом она рассказала главе Бурятии Алексею Цыденову и главному следователю республики Андрею Кондину, которые прилетели сегодня в Курумканский район.Как сообщал «Байкал-Dailу», накануне во время тушения лесного пожара скончались двое сотрудников лесной охраны Верхне-Баргузинского лесхоза. Погибли 56-летний Валерий Жанцанов и 41-летний Аюр Цыренжапов, у последнего остались трое малолетних детей.Супруга Валерия рассказала: муж погиб, спасая коллегу.- Он мне в 20 минут 11-го позвонил, сказал, что ищет Аюра. Сказал: «Не могу найти, всё в дыму, в огне». Я ему сказала: «Иди быстрее на трассу, может, Аюр вышел?» Он говорит: «Нет, я буду его искать, пока не найду, не выйду». И они вместе погибли, - поделилась женщина.

















Алексей Цыденов выразил свои соболезнования семьям погибших. Родные получат компенсацию в миллион рублей.



- Приношу глубокие соболезнования семьям погибших сотрудников лесхоза. Очень тяжело... Помощь, безусловно, окажем. До среды семьям будет выплачена компенсация, по миллиону рублей. Сегодня выезжают работники минсоцзащиты и пенсионного фонда для оформления необходимых документов. Будем стараться, чтобы семья получала пособия в сумме не меньше средней зарплаты отца, - сказал глава.



Правительство Бурятии также окажет помощь в организации похорон, дальнейшем трудоустройстве матерей и устройстве детей в детские сады и школы. Руководителям министерств, ведомств даны поручения по оказанию поддержки и помощи семьям погибших.



- Если надумают переезжать в Улан-Удэ, мы, безусловно, поможем и с трудоустройством и устройством детей в школу и в детский сад. Помимо этого, детям положены выплаты по потере кормильца, - сказал Алексей Цыденов. – В любом случае, детей не оставим, окажем всю необходимую помощь.



Крупнейший пожар в истории района



По данным на утро 19 мая, лесной пожар разгорелся на площади более 1,8 тысяч га. Из-за штормового ветра огонь прошёл 700 га леса менее чем за час. Этот пожар стал крупнейшим в истории Курумканского района. Ему присвоена высшая категория сложности.



Масштабы пожара хорошо видны с воздуха:





















