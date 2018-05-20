20 Мая

19 Мая

18 Мая

Популярное

«Буду искать»: Последние слова погибшего в Бурятии лесника были о друге

«Буду искать»: Последние слова погибшего в Бурятии лесника были о друге
Происшествия, 
Глава Бурятии Алексей Цыденов встретился с семьями сотрудников лесной охраны, погибших при тушении сильнейшего пожара в Курумканском районе

Супруга одного из двух погибших 19 мая сотрудников лесной охраны поделилась тем, какие были последние слова мужа. Об этом она рассказала главе Бурятии Алексею Цыденову и главному следователю республики Андрею Кондину, которые прилетели сегодня в Курумканский район.

Как сообщал «Байкал-Dailу», накануне во время тушения лесного пожара скончались двое сотрудников лесной охраны Верхне-Баргузинского лесхоза. Погибли 56-летний Валерий Жанцанов и 41-летний Аюр Цыренжапов, у последнего остались трое малолетних детей.

Супруга Валерия рассказала: муж погиб, спасая коллегу.

- Он мне в 20 минут 11-го позвонил, сказал, что ищет Аюра. Сказал: «Не могу найти, всё в дыму, в огне». Я ему сказала: «Иди быстрее на трассу, может, Аюр вышел?» Он говорит: «Нет, я буду его искать, пока не найду, не выйду». И они вместе погибли, - поделилась женщина. 





Алексей Цыденов выразил свои соболезнования семьям погибших. Родные получат компенсацию в миллион рублей.

- Приношу глубокие соболезнования семьям погибших сотрудников лесхоза. Очень тяжело... Помощь, безусловно, окажем. До среды семьям будет выплачена компенсация, по миллиону рублей. Сегодня выезжают работники минсоцзащиты и пенсионного фонда для оформления необходимых документов. Будем стараться, чтобы семья получала пособия в сумме не меньше средней зарплаты отца, - сказал глава.

Правительство Бурятии также окажет помощь в организации похорон, дальнейшем трудоустройстве матерей и устройстве детей в детские сады и школы. Руководителям министерств, ведомств даны поручения по оказанию поддержки и помощи семьям погибших.

- Если надумают переезжать в Улан-Удэ, мы, безусловно, поможем и с трудоустройством и устройством детей в школу и в детский сад. Помимо этого, детям положены выплаты по потере кормильца, - сказал Алексей Цыденов. – В любом случае, детей не оставим, окажем всю необходимую помощь.

Крупнейший пожар в истории района

По данным на утро 19 мая, лесной пожар разгорелся на площади более 1,8 тысяч га. Из-за штормового ветра огонь прошёл 700 га леса менее чем за час. Этот пожар стал крупнейшим в истории Курумканского района. Ему присвоена высшая категория сложности.

Масштабы пожара хорошо видны с воздуха:






На тушении пожара работает 238 человек и 30 единиц пожарной техники - сотрудники лесной охраны, Забайкальской базы авиационной охраны лесов, сообщает пресс-служба правительства Бурятии.

- Сюда привлечены люди практически со всей республики , - отметил Алексей Цыденов. - На пожаре работают АПС Баргузинского, Усть-Баргузинского, Хоринского, Кабанского, Улан-Удэнского, Багдаринского, Бичурского, Закаменского авиаотделений, пожарно-химические станции Баргузинского, Усть-Баргузинского, Курумканского, Верхне-Баргузинского лесхозов и лесопользователи. Из числа местных жителей на пожар привлечены квалифицированные лесопожарные бригады лесопользователей, которые имеют опыт тушения лесных пожаров, полностью экипированные, и имеющие все необходимые навыки для работы.

ГСМ поставляется оперативно и без задержек, уточняют в правительстве Бурятии. Резерв бензина, дизельного топлива составляет более 4 тонн. Верхне-Баргузинский лесхоз обеспечивает питание.

Как сообщал «Байкал-Dailу», по факту гибели двух работников Верхне-Баргузинского лесхоза следователи возбудили уголовное дело. По версии следствия, виновником возникновения пожара стал 64-летний местный житель, бросивший в лесу непотушенную сигарету. Мужчина пытался сам потушить огонь, но уже было поздно.

Подозреваемый задержан; он признал свою вину и дал подробные показания о причинах и обстоятельствах возгорания. Решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения.




смерть лесные пожары Алексей Цыденов
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

«Буду искать»: Последние слова погибшего в Бурятии лесника были о друге
«Буду искать»: Последние слова погибшего в Бурятии лесника были о друге
Происшествия, 20.05.2018
Глава Бурятии Алексей Цыденов встретился с семьями сотрудников лесной охраны, погибших при тушении сильнейшего пожара в Курумканском районе. ВИДЕО С МЕСТА
В Бурятии поймали виновника пожара с погибшими лесниками
В Бурятии поймали виновника пожара с погибшими лесниками
Происшествия, 20.05.2018
Местный житель задержан и уже дал признательные показания
В Улан-Удэ разыскивают воровку из ТРЦ «Форум»
В Улан-Удэ разыскивают воровку из ТРЦ «Форум»
Происшествия, 20.05.2018
Она присвоила забытый покупательницей телефон. ВИДЕООРИЕНТИРОВКА на подозреваемую
Солдат из Улан-Удэ погиб за три месяца до дембеля
Солдат из Улан-Удэ погиб за три месяца до дембеля
Происшествия, 20.05.2018
Родные рассказывают о вымогательствах у срочников в части, а также подозревают, что замешаны офицеры
В Бурятии на тушении пожара погибли сотрудники лесной охраны
В Бурятии на тушении пожара погибли сотрудники лесной охраны
Происшествия, 20.05.2018
У одного из погибших сотрудников остались трое маленьких детей. На место вылетел глава Бурятии
Забайкалец стащил профлист с забора соседки
Происшествия, 19.05.2018
В Оловяннинском районе сотрудники полиции установили подозреваемого в краже забора
В Бурятии в ДТП перевернулся «Лэнд Крузер»
В Бурятии в ДТП перевернулся «Лэнд Крузер»
Происшествия, 19.05.2018
Внедорожник протащило на несколько метров, и он встал на крышу. ФОТО
Двух улан-удэнцев поймали за рубкой деревьев
Происшествия, 19.05.2018
В Тарбагатайском районе в ходе рейдовых мероприятий сотрудниками полиции с поличным задержаны «чёрные лесорубы»
Улан-удэнка лишилась денег, не отключив «мобильный банк»
Происшествия, 19.05.2018
Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства хищения денежных средств с банковской карты
Улан-удэнец обчистил квартиру соседа
Происшествия, 19.05.2018
Сотрудниками уголовного розыска задержан подозреваемый в совершении квартирной кражи в Железнодорожном районе
Читинец взял у мужчины телефон позвонить и сбежал
Происшествия, 19.05.2018
Посетитель развлекательного заведения из-за доверчивости лишился сотового телефона
В Бурятии водитель сбил насмерть двух пешеходов и сбежал
В Бурятии водитель сбил насмерть двух пешеходов и сбежал
Происшествия, 19.05.2018
Полиция разыскивает сбежавшего водителя

Позитив

Реплика

Лонгриды

Блоги

Туяна Будаева
Туяна Будаева
Блог об искусстве
Библионочь» ради мероприятия, а не ради людей
04.05.2018
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Чиновники Бурятии. Головары vs Садисты. Оба хуже(с)
28.04.2018
Пётр Покацкий
Пётр Покацкий
директор Филиала ФГБУ "ФКП Росреестра" по Республике Бурятия.
Оценить госуслуги филиала можно на портале «Ваш контроль»
27.04.2018
Борислав Таро
Борислав Таро
Художник
Дороги, которые нас выбирали
24.04.2018
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Элеватор. ГИБДД, ты не прав (с)
16.04.2018
Ирина Шаргаева
Ирина Шаргаева
Руководитель Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Республике Бурятия
Изменение границ водоохранной зоны не отменяет запрета на оборот земельных участков
11.04.2018
Сергей Жамцаев
Сергей Жамцаев
Директор центра социальной адаптации «Шанс»
Читайте, завидуйте я гражданин…
11.04.2018
Загрузка...
^