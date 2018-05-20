«Буду искать»: Последние слова погибшего в Бурятии лесника были о друге

Супруга одного из двух погибших 19 мая сотрудников лесной охраны поделилась тем, какие были последние слова мужа. Об этом она рассказала главе Бурятии Алексею Цыденову и главному следователю республики Андрею Кондину, которые прилетели сегодня в Курумканский район.
Как сообщал «Байкал-Dailу», накануне во время тушения лесного пожара скончались двое сотрудников лесной охраны Верхне-Баргузинского лесхоза. Погибли 56-летний Валерий Жанцанов и 41-летний Аюр Цыренжапов, у последнего остались трое малолетних детей.
Супруга Валерия рассказала: муж погиб, спасая коллегу.
- Он мне в 20 минут 11-го позвонил, сказал, что ищет Аюра. Сказал: «Не могу найти, всё в дыму, в огне». Я ему сказала: «Иди быстрее на трассу, может, Аюр вышел?» Он говорит: «Нет, я буду его искать, пока не найду, не выйду». И они вместе погибли, - поделилась женщина.
Алексей Цыденов выразил свои соболезнования семьям погибших. Родные получат компенсацию в миллион рублей.
- Приношу глубокие соболезнования семьям погибших сотрудников лесхоза. Очень тяжело... Помощь, безусловно, окажем. До среды семьям будет выплачена компенсация, по миллиону рублей. Сегодня выезжают работники минсоцзащиты и пенсионного фонда для оформления необходимых документов. Будем стараться, чтобы семья получала пособия в сумме не меньше средней зарплаты отца, - сказал глава.
Правительство Бурятии также окажет помощь в организации похорон, дальнейшем трудоустройстве матерей и устройстве детей в детские сады и школы. Руководителям министерств, ведомств даны поручения по оказанию поддержки и помощи семьям погибших.
- Если надумают переезжать в Улан-Удэ, мы, безусловно, поможем и с трудоустройством и устройством детей в школу и в детский сад. Помимо этого, детям положены выплаты по потере кормильца, - сказал Алексей Цыденов. – В любом случае, детей не оставим, окажем всю необходимую помощь.
Крупнейший пожар в истории района
По данным на утро 19 мая, лесной пожар разгорелся на площади более 1,8 тысяч га. Из-за штормового ветра огонь прошёл 700 га леса менее чем за час. Этот пожар стал крупнейшим в истории Курумканского района. Ему присвоена высшая категория сложности.
Масштабы пожара хорошо видны с воздуха:
- Приношу глубокие соболезнования семьям погибших сотрудников лесхоза. Очень тяжело... Помощь, безусловно, окажем. До среды семьям будет выплачена компенсация, по миллиону рублей. Сегодня выезжают работники минсоцзащиты и пенсионного фонда для оформления необходимых документов. Будем стараться, чтобы семья получала пособия в сумме не меньше средней зарплаты отца, - сказал глава.
Правительство Бурятии также окажет помощь в организации похорон, дальнейшем трудоустройстве матерей и устройстве детей в детские сады и школы. Руководителям министерств, ведомств даны поручения по оказанию поддержки и помощи семьям погибших.
- Если надумают переезжать в Улан-Удэ, мы, безусловно, поможем и с трудоустройством и устройством детей в школу и в детский сад. Помимо этого, детям положены выплаты по потере кормильца, - сказал Алексей Цыденов. – В любом случае, детей не оставим, окажем всю необходимую помощь.
Крупнейший пожар в истории района
По данным на утро 19 мая, лесной пожар разгорелся на площади более 1,8 тысяч га. Из-за штормового ветра огонь прошёл 700 га леса менее чем за час. Этот пожар стал крупнейшим в истории Курумканского района. Ему присвоена высшая категория сложности.
Масштабы пожара хорошо видны с воздуха:
На тушении пожара работает 238 человек и 30 единиц пожарной техники - сотрудники лесной охраны, Забайкальской базы авиационной охраны лесов, сообщает пресс-служба правительства Бурятии.
- Сюда привлечены люди практически со всей республики , - отметил Алексей Цыденов. - На пожаре работают АПС Баргузинского, Усть-Баргузинского, Хоринского, Кабанского, Улан-Удэнского, Багдаринского, Бичурского, Закаменского авиаотделений, пожарно-химические станции Баргузинского, Усть-Баргузинского, Курумканского, Верхне-Баргузинского лесхозов и лесопользователи. Из числа местных жителей на пожар привлечены квалифицированные лесопожарные бригады лесопользователей, которые имеют опыт тушения лесных пожаров, полностью экипированные, и имеющие все необходимые навыки для работы.
ГСМ поставляется оперативно и без задержек, уточняют в правительстве Бурятии. Резерв бензина, дизельного топлива составляет более 4 тонн. Верхне-Баргузинский лесхоз обеспечивает питание.
Как сообщал «Байкал-Dailу», по факту гибели двух работников Верхне-Баргузинского лесхоза следователи возбудили уголовное дело. По версии следствия, виновником возникновения пожара стал 64-летний местный житель, бросивший в лесу непотушенную сигарету. Мужчина пытался сам потушить огонь, но уже было поздно.
Подозреваемый задержан; он признал свою вину и дал подробные показания о причинах и обстоятельствах возгорания. Решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения.
- Сюда привлечены люди практически со всей республики , - отметил Алексей Цыденов. - На пожаре работают АПС Баргузинского, Усть-Баргузинского, Хоринского, Кабанского, Улан-Удэнского, Багдаринского, Бичурского, Закаменского авиаотделений, пожарно-химические станции Баргузинского, Усть-Баргузинского, Курумканского, Верхне-Баргузинского лесхозов и лесопользователи. Из числа местных жителей на пожар привлечены квалифицированные лесопожарные бригады лесопользователей, которые имеют опыт тушения лесных пожаров, полностью экипированные, и имеющие все необходимые навыки для работы.
ГСМ поставляется оперативно и без задержек, уточняют в правительстве Бурятии. Резерв бензина, дизельного топлива составляет более 4 тонн. Верхне-Баргузинский лесхоз обеспечивает питание.
Как сообщал «Байкал-Dailу», по факту гибели двух работников Верхне-Баргузинского лесхоза следователи возбудили уголовное дело. По версии следствия, виновником возникновения пожара стал 64-летний местный житель, бросивший в лесу непотушенную сигарету. Мужчина пытался сам потушить огонь, но уже было поздно.
Подозреваемый задержан; он признал свою вину и дал подробные показания о причинах и обстоятельствах возгорания. Решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения.