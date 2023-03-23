Долг по зарплате составил 90 тысяч рублей
Судебные приставы Бурятии взыскали задолженность по заработной плате в пользу местной жительницы, которую обманула бывшая начальница. На момент возбуждения исполнительного производства магазин, в котором работала женщина, уже закрылся, а юридическое лицо было ликвидировано.
- Женщина числилась продавцом. К своим обязанностям подходила ответственно: работала каждый день и практически без выходных. После того, как магазин закрыли, владелица не выплатила ей имеющуюся задолженность по заработной плате. Обращения к работодателю в досудебном порядке не дали результата. Чтобы вернуть заработанные деньги, пострадавшей пришлось направить исковое заявление в суд, - сообщила пресс-служба управления ФССП России по Бурятии.
В суде была установлена полная задолженность по заработной плате. Ответчицу обязали выплатить 90 тысяч рублей.
Судебные приставы наложили арест на банковские счета должницы и временно ограничили выезд из России. Принятые меры дали положительный результат: работодатель сразу оплатила всю задолженность.
В Бурятии владелица закрывшегося магазина не заплатила продавцу
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