Каждый второй опрошенный улан-удэнец получал предложение вернуться на прежнюю работу

На профильных рынках зачастую не хватает опытных специалистов



Джоб-офер своим бывшим сотрудникам в течение последнего года делали 4 из 10 компаний. При этом предложение вернуться на прежнее место работы женщины получают чаще мужчин. Таковы данные опроса сервиса SuperJob, в котором приняли участие менеджеры по персоналу и представители экономически активного населения из Улан-Удэ.



За последний год приглашать уволившегося сотрудника на его прежнее место работы доводилось 38% работодателей. Типичные причины — нехватка на профильных рынках опытных кандидатов и «узких» специалистов, а также повышение зарплаты в компании.



Почти каждый второй житель Улан-Удэ (48%) когда-либо получал предложение вернуться на прежнее место работы, при этом 32% отказались, а 16% согласились. Повторные оферы женщины получают заметно чаще мужчин (53% против 42%).



Почему специалисты иногда возвращаются на прежнее место работы? Чаще всего главными причинами называют достойную зарплату (32%), интерес к делу (19%), хороший коллектив (18%) и удобный график (13%). Отказываются обычно из-за низкой оплаты труда (20%), неподходящих условий работы (16%), разногласий с руководством и принципа не возвращаться (по 7%).



Получив предложение вернуться на старую работу, на него согласятся 34% жителей Улан-Удэ. На такой шаг может мотивировать зарплата (в этом признались 47%), улучшение условий труда (19%), смена руководства (10%), а также повышение в должности (9%) и знакомый коллектив (5%). Лояльные предыдущей компании специалисты в 1,5 раза чаще встречаются среди респондентов с доходом свыше 80 тыс. руб., чем среди опрошенных, зарабатывающих менее 30 тыс. руб. (36% против 24%).











