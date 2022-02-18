Сбер продлил сроки приёма заявок на всероссийский акселератор бизнес-проектов

До 1 марта 2022 г. продлён срок приёма заявок от школьников и студентов России на участие в образовательных проектах Сбера: SberZ и SberStudent-2022



Всероссийский акселератор бизнес-идей – это программа развития предпринимательских талантов у школьников и студентов колледжей, вузов. Проект реализуется Сбербанком при поддержке агентства стратегических инициатив.



Цель программы – развитие технологического предпринимательства в России через достижение нескольких задач:

- заинтересовать студентов и школьников возможностью создать собственную технологическую компанию, дать им базовые знания и навыки для коммерциализации исследований;

- помочь студентам и школьникам, уже развивающим собственный технологический стартап, ресурсами для дальнейшего развития и «ускорения»: знания, навыки, методы, обратная связь опытных менторов, помощь в привлечении первых контрактов от корпораций и инвестиций.



Акселератор может помочь подросткам и молодёжи развить навыки XXI века и освоить основы предпринимательства: в процессе обучения участники проекта смогут пройти весь цикл создания собственного бизнеса – от генерации идеи до запуска.



Принять участие в проекте могут ученики 8-11 классов из любой школы, а также студенты средне-специальных учебных заведений и вузов регионов РФ. В процессе обучения участники акселератора, кроме актуальных знаний по организации бизнес-проектов, могут получить также навыки делового общения, работы в команде, умению работать в условиях неопределенности, приоритезации, коммуникациям, и т.д. До финала акселератора доходят команды, сумевшие доработать свой проект до реально работающего прототипа и имеющие первых клиентов.



- Студенты и школьники Бурятии проявляют активный интерес к нашему образовательному проекту, на сегодня заявки на участие в акселераторе подали 696 человек. И мы видим, что в проекте решили участвовать школьники и студенты городов, а также молодёжь из отдалённых территорий Бурятии – есть заявки от ребят из сёл Кабанск, Петропавловка, Ангоя, Турунтаево, Кижинга, Курумкан, посёлков Разлив, Онохой. И это правильный выбор – обучение на акселераторе даёт уникальный опыт и знания. Отлично, что организаторы проекта решили продлить срок приёма заявок - это шанс для тех, кто по какой-то причине не сумел подать свою заявку. Акселератор – программа обучающая, и состязательная, участники проекта, прошедшие все его этапы, получат призы от Сбера, победителей ждут стажировки, а также – дополнительные баллы к ЕГЭ при поступлении в НИУ ВШЭ и другие вузы, - рассказал управляющий бурятским отделением Сбербанка Денис Лепчугов.



Заявки на участие в акселераторе SberZ-2022 и SberStudent-2022 в настоящее время уже подали 2699 школьников и студентов Бурятии, Якутии, Иркутской области, Забайкальского края. Среди участников проекта – ученики школ и колледжей городов Улан-Удэ, Северобайкальск, Закаменск. Активный интерес к проекту проявили также студенты вузов и ссузов Бурятии – 303 представителя БГУ, БГСХА, геологического института РАН, ВСГУТУ, железнодорожного колледжа, Бурятского лесопромышленного колледжа, авиационного техникума, Байкальского многопрофильного колледжа.

Формат и структура обучения на акселераторе:



Март - май 2022 - онлайн-обучение. Участники с нуля разработают бизнес-проект и протестируют свое решение на потенциальных клиентах.

Июнь - август 2022 - работа с менторами. Лучшие команды первого этапа создадут MVP своих продуктов и выйдут на первые продажи при персональной поддержке опытных предпринимателей и бизнес-экспертов.

Октябрь 2022 - Демо-день. Лучшие команды второго этапа представят свои проекты на региональных Демо-днях. Победители поборются за призовой фонд на супер-финале в Москве.



Придумать идею проекта и превратить её в действующий бизнес участникам помогут руководители успешных компаний и профильные эксперты: Герман Греф - президент, председатель правления ПАО Сбербанк, Лев Хасис - первый заместитель председателя правления ПАО Сбербанк, Андрей Ванин - старший вице-президент-руководитель дирекции по развитию экосистемы (SberX) ПАО Сбербанк.



Обучение на всех этапах обеспечивается за счёт Сбера и является бесплатным. На сайте https://sber-z.sberclass.ru можно узнать подробную информацию о программе обучения для школьников , а также заполнить форму регистрации. Подробнее об акселераторе для студентов SberStudent-2022 можно узнать на сайте https://sberstudent.sberclass.ru. Приём заявок от школьников, студентов вузов, аспирантов и преподавателей ведётся до 1 марта 2022 года.



Возрастное ограничение 12+



Справка



Байкальский банк ПАО Сбербанк осуществляет деятельность на территории Иркутской области, Забайкальского края, Республики Бурятии, Республики Саха (Якутия).



ПАО Сбербанк — банк в России. На долю Сбербанка приходится около трети активов всего российского банковского сектора. Основным акционером ПАО Сбербанк является Российская Федерация в лице министерства финансов Российской Федерации, владеющая 50% уставного капитала ПАО Сбербанк плюс 1 голосующая акция. Оставшимися 50% минус 1 голосующая акция от уставного капитала банка владеют российские и международные инвесторы. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций №1481 от 11.08.2015. Официальные сайты банка: www.sberbank.com (сайт группы Сбербанк), www.sberbank.ru.







