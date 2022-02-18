 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

18 февраля

17 февраля

Популярное

Мастеров Бурятии ждут на выставке «Ладья. Весенняя фантазия-2022»

Мастеров Бурятии ждут на выставке «Ладья. Весенняя фантазия-2022»
Бизнес,  Фото:Сергей Тарасенко
Праздник народного искусства состоится со 2 по 6 марта в Москве

В Москве в канун Международного женского дня в выставочном комплексе «Экспоцентр» в павильоне № 7 (залы 3-6) пройдёт XXXI выставка-ярмарка народных художественных промыслов России «Ладья. Весенняя фантазия-2022» (0+). Для участия приглашаются в том числе мастера из Бурятии.

В мероприятии примут участие организации промыслов, индивидуально работающие художники и мастера, а также ремесленники из различных регионов России.

На выставке будут экспонироваться изделия по отраслевому принципу: салоны фарфора и керамики, лаковой живописи, художественной резьбы по дереву и кости, росписи по металлу, художественного ткачества и ковроделия, художественной обработки металла и кожи, хрусталя и стекла, художественное литье и ковка и так далее.

Здесь же на площадке «В гостях у мастеров» пройдут мастер-классы для детей и взрослых по изготовлению различных игрушек из глины, народной куклы, изделий из бересты, забавных предметов из лыка, набойке по ткани, тиснению по коже и точечной росписи.

выставка мастер

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Мастеров Бурятии ждут на выставке «Ладья. Весенняя фантазия-2022»
Мастеров Бурятии ждут на выставке «Ладья. Весенняя фантазия-2022»
Бизнес, 18.02.2022
Праздник народного искусства состоится со 2 по 6 марта в Москве
Цифровая устойчивость станет главной темой международного тренинга Cyber Polygon
Цифровая устойчивость станет главной темой международного тренинга Cyber Polygon
Бизнес, 18.02.2022
Cyber Polygon 2022 пройдёт 8 июля и будет посвящён цифровой устойчивости в эпоху облаков
В Бурятии снимут ограничения для общепита и ночных клубов
В Бурятии снимут ограничения для общепита и ночных клубов
Бизнес, 17.02.2022
В том числе сняли запрет на работу баров и ресторанов ночью
В Бурятии 87 га сельхозучастков заросли травой
В Бурятии 87 га сельхозучастков заросли травой
Бизнес, 17.02.2022
Арендатору выдано предостережение
В Бурятии увеличилось число проверок Роспотребнадзора
В Бурятии увеличилось число проверок Роспотребнадзора
Бизнес, 16.02.2022
Назначено штрафов на сумму более миллиона
Специальный тариф поможет родителям Бурятии защитить детей
Специальный тариф поможет родителям Бурятии защитить детей
Бизнес, 16.02.2022
МегаФон предлагает решение для защиты ребёнка от интернета
В Бурятии 15-летний школьник организовал фермерский бизнес
В Бурятии 15-летний школьник организовал фермерский бизнес
Бизнес, 15.02.2022
Школьник Цыван с четвёртого класса зарабатывает благодаря своему труду  
За неделю в Кяхте проверили 750 срезов цветов
За неделю в Кяхте проверили 750 срезов цветов
Бизнес, 15.02.2022
В Монголию через Бурятию отправились тонны сушёных и свежих овощей, фруктов, семян
Уже в Бурятии: МегаФон запустил продажу смартфонов по подписке
Уже в Бурятии: МегаФон запустил продажу смартфонов по подписке
Бизнес, 15.02.2022
МегаФон запустил программу подписки на смартфоны во всех регионах страны
На льду Байкала откроют ресторан
На льду Байкала откроют ресторан
Бизнес, 14.02.2022
У мыса Бурхан можно будет поесть в ледовом общепите
В Улан-Удэ кафе накажут за неправильную рассадку гостей
В Улан-Удэ кафе накажут за неправильную рассадку гостей
Бизнес, 14.02.2022
Протоколы составили на юридических лиц
В Бурятии раздадут гранты на развитие туризма
В Бурятии раздадут гранты на развитие туризма
Бизнес, 14.02.2022
В прошлом году было 12 победителей

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^