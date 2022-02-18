Мастеров Бурятии ждут на выставке «Ладья. Весенняя фантазия-2022»

Бизнес, Фото: Сергей Тарасенко

Праздник народного искусства состоится со 2 по 6 марта в Москве



В Москве в канун Международного женского дня в выставочном комплексе «Экспоцентр» в павильоне № 7 (залы 3-6) пройдёт XXXI выставка-ярмарка народных художественных промыслов России «Ладья. Весенняя фантазия-2022» (0+). Для участия приглашаются в том числе мастера из Бурятии.



В мероприятии примут участие организации промыслов, индивидуально работающие художники и мастера, а также ремесленники из различных регионов России.



На выставке будут экспонироваться изделия по отраслевому принципу: салоны фарфора и керамики, лаковой живописи, художественной резьбы по дереву и кости, росписи по металлу, художественного ткачества и ковроделия, художественной обработки металла и кожи, хрусталя и стекла, художественное литье и ковка и так далее.



Здесь же на площадке «В гостях у мастеров» пройдут мастер-классы для детей и взрослых по изготовлению различных игрушек из глины, народной куклы, изделий из бересты, забавных предметов из лыка, набойке по ткани, тиснению по коже и точечной росписи.



