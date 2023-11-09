Житель Бурятии подбил детей на преступление из-за любви к алкоголю



Всё произошло ещё в конце июня в Мухоршибирском районе. 29-летний местный житель, имеющий судимость за разбой, выпивал два дня подряд, а когда алкоголь закончился, решил ограбить магазин. Денег на спиртное у молодого человека не было.



Он подбил на преступление 16-летнего подростка, а тот, в свою очередь – своего 15-летнего приятеля, который учится в одном классе с пасынком сельчанина. Зачинщик ограбления вооружился ножом, взял перчатки и отправился в торговую точку прямо перед закрытием. Сначала он отвлёк продавца и проник за прилавок, а после, угрожая женщине лезвием, потребовал не двигаться.



В этот момент в магазин зашёл сообщник, которому поручили следить за пенсионеркой. Ещё один остался снаружи – наблюдать за обстановкой. Троица забрала деньги из кассы и прихватила водку, вино, пиво и сигареты.



Похищенные деньги тоже ушли на алкоголь. Возлияния продолжались весь вечер и ночью. При задержании на следующий день у злоумышленников изъяли только девять пачек сигарет.



Причастность к разбою все трое не отрицали. Рецидивиста сразу арестовали по решению суда. А вышеупомянутые подростки уже вместе с пасынком мухоршибирца спустя две недели решили угнать соседскую «Ниву». Сначала за руль сел тот, что постарше, а потом – 14-летний мальчик. В итоге машина улетела в кювет и перевернулась. Один из несовершеннолетних получил множественные травмы.



В начале ноября организатор преступления предстал перед судом. Ему дали шесть лет в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы на один год. А ранее не судимые дети отделались условными сроками – от года до трёх с половиной лет. Служители Фемиды пришли к выводу, что виной всему – отсутствие контроля над их поведением со стороны родителей, сообщили на официальной странице судов общей юрисдикции Бурятии во «ВКонтакте».



