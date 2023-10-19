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Житель Бурятии спьяну обматерил уфсиновца и схлопотал штраф

Житель Бурятии спьяну обматерил уфсиновца и схлопотал штраф
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Ему придётся выложить за оскорбления 1000 рублей

В конце сентября перед судом предстал житель бурятской столицы. Его оштрафовали за мелкое хулиганство – по части 2 статьи 20.1 КоАП РФ. Как выяснилось, днём ранее мужчина в нетрезвом виде заявился в административное здание уголовно-исполнительной инспекции (УИИ) УФСИН РФ по Бурятии на улице Шмидта.

Улан-удэнец устроил там дебош – кричал и сыпал нецензурной бранью в адрес одного из сотрудников – лейтенанта внутренней службы, а требования успокоиться проигнорировал. Возмутителя спокойствия увезли в УМВД России по Улан-Удэ для дальнейшего разбирательства.

На мужчину составили протокол. На заседании его признали виновным в административном правонарушении и назначили штраф размером в 1000 рублей, сообщили в пресс-службе Советского районного суда.

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