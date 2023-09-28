В Иркутской области дети получили нагоняй за камни на рельсах

Из окна локомотива их увидел машинист поезда



Накануне в транспортную полицию города Железногорск-Илимский Иркутской области поступило сообщение о нахождении детей на железнодорожных путях. На 554 км ВСЖД пикет №8 станции «Коршуниха-Ангарская» ребятишки накладывали камни на рельсы.



Детей из окна локомотива увидел машинист грузового поезда.



Транспортными полицейскими установлены двое учащихся третьего и четвёртого классов одной из школ Железногорска-Илимского, которые находились в опасной зоне без присмотра взрослых и накладывали камни на первый путь станции.



- Благодаря своевременному прибытию стражей порядка на место, дети были изъяты из зоны повышенной опасности и не пострадали, - сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте.



Матерей школьников привлекли к административной ответственности за неисполнение родительских обязательств. Также провели со всеми участниками профилактическую беседу.





