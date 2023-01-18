Жителя Бурятии оштрафовали за неповиновение росгвардейцу

Мужчина нецензурно выражался и хватался за форму сотрудника



Жителя Северо-Байкальского района Бурятии, который пытался дать отпор росгвардейцу, оштрафовали по ст. 19.3 ч. 1 КоАП РФ.



Пьяный мужчина не подчинился требованию сотрудника Росгвардии, прибывшему по сообщению о драке. Бунтарь отказался пройти к служебному автомобилю для доставления в отдел полиции. Мужчина разразился матом, стал размахивать руками и хватался за форменное обмундирование росгвардейца. На требования прекратить он не реагировал.



В судебном заседании мужчина свою вину признал. Свои выходки списал на алкогольное опьянение.



В качестве отягчающих обстоятельств суд учёл совершение правонарушения в состоянии алкогольного опьянения. При этом во внимание был принят тот факт, что ранее нарушитель к административной ответственности не привлекался.



- Суд назначил ему наказание в виде административного штрафа в размере 2500 рублей, - сообщает пресс-служба Северобайкальского городского суда.



