Вероятнее всего, они погибли
Потерпевший крушение в Улан-Удэ вертолёт совершал перелёт из аэродрома «Восточный» в аэропорт «Байкал», подтвердили в правительстве Бурятии.
- В 15.20 по местному времени поступило сообщение о том, что в аэропорту «Байкал» при посадке загорелся вертолёт Ми-8. К месту направлены силы и средства по второму номеру (рангу). Возгорание произошло на рулежной дорожке, взлетно-посадочная полоса не задета, - сообщил в своём телеграм-канале Алексей Цыденов.
Он уточнил, что разбившийся вертолёт производства Улан-Удэнского авиазавода, но ещё не был передан заказчику и не находился в эксплуатации.
На борту вертолёта находился экипаж в составе трёх человек. Пассажиров не было.
- Тушение производится силами аэропорта и МЧС. Судьба экипажа окончательно не известна, но высокая вероятность, что люди погибли, - сообщил глава Бурятии.
На месте работают спасательные службы, бригады центра медицины катастроф.
В разбившемся в Улан-Удэ вертолёте летели три человека
Происшествия, Фото:
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