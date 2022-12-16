Житель Бурятии случайно застрелил друга в лесу

На суде мужчина заявлял, что его приятель покончил с собой



В городе Гусиноозёрск Селенгинского района Бурятии суд признал местного жителя виновным в причинении смерти по неосторожности. Мужчина случайно застрелил в лесу своего друга.



В тот день двое гусиноозерчан приехали в тайгу за кедровыми орехами. Однако заготовка пошла не по плану, когда один из них, дёргая затвор своего оружия, случайно выстрелил. Пуля попала в шею товарища, от чего он скончался.



- Стороной обвинения доказано, что подсудимый, пытаясь устранить неисправность огнестрельного оружия, не обладая при этом необходимыми познаниями, направил ствол в сторону потерпевшего, нажал на спусковой крючок и произвёл выстрел в область шеи последнего. При этом он не предвидел возможности наступления последствий своих действий в виде причинения тяжкого вреда здоровью и смерти потерпевшего. Хотя при необходимой внимательности и предусмотрительности должен был и мог предвидеть эти последствия, - сообщили в пресс-службе Гусиноозёрского городского суда.



На суде обвиняемый заявлял, что погибший совершил суицид. Однако все его доводы были признаны беспочвенными.



Мужчину признали виновным по статье, но он отделался лёгким наказанием. Суд назначил ему только один год ограничения свободы.



Приговор пока не вступил в законную силу.



Справка:



Ограничение свободы влечёт для осуждённого ряд обязанностей и ограничений:



- Запрет покидать место постоянного проживания в определённое время суток (обычно в ночное время);

- Запрет посещения определённых, указанных в приговоре, мест, которые расположены на территории соответствующего муниципального образования;

- Запрет выезжать за территорию определенного муниципального образования;

- Запрет участия в массовых мероприятиях и посещения данных мероприятий (общественно-политические, культурно-зрелищные, спортивные);

- Запрет осуществлять смену места жительства.



Помимо этого, на осуждённого возлагается обязанность являться в уголовно-исполнительную инспекцию от одного до четырёх раз в месяц.



