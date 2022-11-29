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В Чите будут судить виновницу ДТП с четырьмя погибшими

В Чите будут судить виновницу ДТП с четырьмя погибшими
Происшествия,  Фото:УМВД по Забайкальскому краю
Женщина признала свою вину

В Чите завершили расследование уголовного дела по факту ДТП, в котором погибли четыре человека.

Авария произошла 17 августа на улице Ивановская: там столкнулись Toyota Sprinter и Toyota Camry.

По подозрению в совершении ДТП вскоре задержали 41-летнюю читинку. Она призналась, что находясь за рулём «Тойоты Спринтер», выехала на встречную полосу, где столкнулась с легковушкой. В результате аварии четыре человека погибли, водителю Camry причинён тяжкий вред здоровью.

На тот момент была рассмотрена версия, что за рулём «Спринтера» сидел другой человек.

- В ходе расследования уголовного дела были назначены и проведены 12 различных экспертиз, в том числе экспертиза ДНК, допрошены около 20 свидетелей. Доводы о нахождении за рулём другого человека были опровергнуты собранными по делу доказательствами, - сообщает пресс-служба УМВД по Забайкальскому краю.

Возбуждено уголовное дело по статьям «Нарушение правил дорожного движения» и «Угон». Задержанная женщина содержится в следственном изоляторе. Ей грозит лишение свободы на срок от восьми до пятнадцати лет.

ДТП смерть

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