В Бурятии задержали находящегося в розыске хабаровчанина

Мужчине грозит до пяти лет колонии



13 ноября на железнодорожном вокзале станции Таксимо в Бурятии транспортные полицейские задержали мужчину, находившегося в федеральном розыске.



37-летний хабаровчанин подозревается в совершении преступления по ст. 318 УК РФ «Применение насилия в отношении представителя власти». Санкция за преступление предусматривает ответственность до пяти лет лишения свободы.



Задержанного передали в орган, объявивший его в розыск, для проведения следственных действий, сообщает пресс-служба Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте.



