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В Бурятии задержали находящегося в розыске хабаровчанина

В Бурятии задержали находящегося в розыске хабаровчанина
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Мужчине грозит до пяти лет колонии

13 ноября на железнодорожном вокзале станции Таксимо в Бурятии транспортные полицейские задержали мужчину, находившегося в федеральном розыске.

37-летний хабаровчанин подозревается в совершении преступления по ст. 318 УК РФ «Применение насилия в отношении представителя власти». Санкция за преступление предусматривает ответственность до пяти лет лишения свободы.

Задержанного передали в орган, объявивший его в розыск, для проведения следственных действий, сообщает пресс-служба Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте.

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