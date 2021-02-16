Жители Бурятии вёдрами потушили пожар в гараже

Вероятно, причиной пожара послужило короткое замыкание электрооборудования.





Вчера, 15 февраля, в селе Хуртэй Кижингинского района Бурятии произошло загорание гаража. Из-за значительного удаления ближайшей пожарной части от места пожара, первым на специализированном автомобиле прибыл работник Кудунскоголесхоза Александр Потемкин, которому сообщили о возгорании.На момент его прибытия горел гараж. Он и местные жители заливали огонь из вёдер, наполняемые из ёмкости лесопожарной автоцисцерны. Совместными силами они ликвидировали открытое горение.- Вместе с прибывшими пожарными 11-го Хоринского отряда ГПС РБ была проведена проливка места пожара, для предотвращения возобновления горения. В результате пожара огнём повреждены стена и крыша гаража на общей площади 8 кв. м., уничтожения строения не было допущено, - сообщили в пресс-службе Республиканского агентства ГО и ЧС.