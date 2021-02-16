 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

16 февраля

15 февраля

Популярное

Жители Бурятии вёдрами потушили пожар в гараже

Жители Бурятии вёдрами потушили пожар в гараже
Происшествия,  Фото:РА ГО и ЧС
Первым к месту пожара прибыл работник лесхоза

Вчера, 15 февраля, в селе Хуртэй Кижингинского района Бурятии произошло загорание гаража. Из-за значительного удаления ближайшей пожарной части от места пожара, первым на специализированном автомобиле прибыл работник Кудунскоголесхоза Александр Потемкин, которому сообщили о возгорании.

На момент его прибытия горел гараж. Он и местные жители заливали огонь из вёдер, наполняемые из ёмкости лесопожарной автоцисцерны. Совместными силами они ликвидировали открытое горение.

- Вместе с прибывшими пожарными 11-го Хоринского отряда ГПС РБ была проведена проливка места пожара, для предотвращения возобновления горения. В результате пожара огнём повреждены стена и крыша гаража на общей площади 8 кв. м., уничтожения строения не было допущено, - сообщили в пресс-службе Республиканского агентства ГО и ЧС.

Вероятно, причиной пожара послужило короткое замыкание электрооборудования.

пожар
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Житель Бурятии убил соперника по шахматной игре
Житель Бурятии убил соперника по шахматной игре
Происшествия, 16.02.2021
Обвиняемый ранее увлекался боксом
Жители Бурятии вёдрами потушили пожар в гараже
Жители Бурятии вёдрами потушили пожар в гараже
Происшествия, 16.02.2021
Первым к месту пожара прибыл работник лесхоза
В Иркутской области в ДТП погиб 20-летний парень
В Иркутской области в ДТП погиб 20-летний парень
Происшествия, 15.02.2021
Машина, в которой он находился, въехала в лесовоз
В Бурятии сторож насмерть замёрз в лесу
В Бурятии сторож насмерть замёрз в лесу
Происшествия, 15.02.2021
Тело погибшего нашёл напарник
В Бурятии педагог дёрнула ученика за больное ухо
В Бурятии педагог дёрнула ученика за больное ухо
Происшествия, 15.02.2021
Районным управлением образования проводится служебная проверка
В Бурятии жильцы эвакуировались из горящего дома
В Бурятии жильцы эвакуировались из горящего дома
Происшествия, 15.02.2021
Пожар случился из-за близко расположенного к печке дивана
В Бурятии сгорел кунг рыбаков
В Бурятии сгорел кунг рыбаков
Происшествия, 14.02.2021
Пожар случился на льду озера 
На Байкале едва не утонули шесть человек
На Байкале едва не утонули шесть человек
Происшествия, 14.02.2021
Автомобиль иркутян ушёл под воду 
В Улан-Удэ произошёл пожар на автомойке
В Улан-Удэ произошёл пожар на автомойке
Происшествия, 14.02.2021
Происшествие случилось в центре города 
В Улан-Удэ столкнулись «Тойота» и «Ока»
В Улан-Удэ столкнулись «Тойота» и «Ока»
Происшествия, 13.02.2021
Авария произошла перед светофором
В Улан-Удэ произошел пожар в гараже (ФОТО)
В Улан-Удэ произошел пожар в гараже (ФОТО)
Происшествия, 13.02.2021
Возгорание произошло накануне, 12 февраля

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^