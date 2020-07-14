В Ангарске семейную пару арестовали за сбыт наркотиков

Сырьё для изготовления наркотиков супруги покупали в Боханском районе



В Ангарске накануне правоохранители задержали 41-летнюю местную жительницу и ее 48 летнего ранее судимого мужа. Они подозреваются в распространении гашишного масла на территории садоводства.



В ходе обыска по месту жительства супругов изъяты посуда для приготовления и приспособление для употребления наркотиков, четыре сотовых телефона и 11 банковских карт.



- Предварительно установлено, что сырье для изготовления наркотического средства семейная пара покупала в Боханском районе. По месту жительства поставщика также проведен обыск, изъята литровая банка с массой растительного происхождения. Обнаруженное вещество передано на исследование экспертам, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.



В настоящий момент подозреваемым избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Возбуждено уголовное дело по ч.4 ст. 228.1 УК РФ.

