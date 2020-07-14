Сырьё для изготовления наркотиков супруги покупали в Боханском районе
В Ангарске накануне правоохранители задержали 41-летнюю местную жительницу и ее 48 летнего ранее судимого мужа. Они подозреваются в распространении гашишного масла на территории садоводства.
В ходе обыска по месту жительства супругов изъяты посуда для приготовления и приспособление для употребления наркотиков, четыре сотовых телефона и 11 банковских карт.
- Предварительно установлено, что сырье для изготовления наркотического средства семейная пара покупала в Боханском районе. По месту жительства поставщика также проведен обыск, изъята литровая банка с массой растительного происхождения. Обнаруженное вещество передано на исследование экспертам, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.
В настоящий момент подозреваемым избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Возбуждено уголовное дело по ч.4 ст. 228.1 УК РФ.
В Ангарске семейную пару арестовали за сбыт наркотиков
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
След вёл глубоко в лес
Сырьё для изготовления наркотиков супруги покупали в Боханском районе
Крупнейшая библиотека Иркутской области прекратила дистанционное обслуживание
Нарушителя признали виновным и назначили штраф
Один из пострадавших в утреннем ДТП на Селенгинском мосту в крайне тяжёлом состоянии
Вор приходил к потерпевшему, чтобы распить спиртное, однако его не оказалось дома
Андрей Мальцев ушёл из дома 10 июля
Мужчина уже был судим за оборот наркотиков
Сим-картой она перестала пользоваться четыре года назад
Он самостоятельно клеймил и спиливал деревья, не предназначенные для рубки
Один из водителей кинул бутылкой в очевидца
Ствол от ружья достался мужчине от родственника
Утреннее ДТП на Селенгинском мосту на несколько часов парализовало движение, вызвав самую гигантскую пробку
15-летний подросток не мог выплыть из-за сильного течения
Водитель из-за гололёда попал в ДТП