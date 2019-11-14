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В Бурятии дали сроки полицейским, запытавшим подростка до смерти

В Бурятии дали сроки полицейским, запытавшим подростка до смерти
Происшествия, 
Четыре из пяти полицейских, виновных в смерти подростка, отправятся за решётку

Верховный суд Бурятии вынес решение по громкому делу о гибели 17-летнего Никиты в отделе полиции. Суд приговорил пятерых полицейских к срокам от трёх лет условно до восьми лет лишения свободы. Об этом «Новой газете» сообщил юрист Роман Сукачёв, сотрудничающий с «Зоной права».

Полицейских признали виновными в превышении должностных полномочий с применением насилия (ч. 3 ст. 286 УК).

- Основного обвиняемого — Андрея Павлова — приговорили к восьми годам лишения свободы. Анатолию Олоктонову назначили четыре года колонии, Валентину Смолину и Тумэну Манибадраеву — три года лишения свободы, Сергея Плотникова приговорили к трём годам условно, - сообщил Роман Сукачёв.

Полицейские не признали вину, уточняет «Медиазона».

Трагедия произошла летом 2016 года. Полицейские задержали 17-летнего Никиту в Улан-Удэ по подозрению в краже велосипедов. Следствие сообщало, что в отделе полиции на парня надели противогаз и били, «выбивая» признания в краже. Никиту стошнило, из-за пережатой трубки забора воздуха он вдохнул рвоту и умер.

Четверо из пяти обвиняемых до оглашения приговора продолжали служить в органах внутренних дел до последнего. Сегодня стало известно, что их до сих пор не уволили.

- Один из сотрудников уволен из органов внутренних дел в 2016 году. Ещё четверо сотрудников полиции отстранены от выполнения должностных обязанностей и будут уволены из ОВД после вступления в законную силу решения суда, - сообщили в МВД по Бурятии. 
полиция превышение должностных полномочий
 
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