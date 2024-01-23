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В Бурятии осуждённые смастерят стеллажи для администрации города

В Бурятии осуждённые смастерят стеллажи для администрации города
Общество,  Фото:УФСИН
Договорённость достигнута между руководством колонии и властями Кяхты

Начальник исправительной колонии №1, которая находится в городе Гусиноозёрск, Константин Мункуев и его заместитель Даши Эрдыниев встретились с главой города Кяхта Александрой Протасовой.

Главе Кяхты показали каталог производимой в колонии продукции.

- По итогам встречи достигнуто соглашение поставки подарочных комплектов постельного белья, поставки архивных стеллажей для администрации города, - сообщили в пресс-службе УФСИН России по Бурятии.

В ведомстве добавили, что также рассмотрена возможность по поставке лавочек и урн в качестве субподрядной организации в проекте туристическая тропа «Слобода» и поставке пиломатериала для ремонта моста.
осужденные

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