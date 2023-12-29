Обеды приготовят для людей, попавших в трудную жизненную ситуацию
В Улан-Удэ в праздничные дни: Новый год, Рождество, Крещение – социальная столовая при Свято-Никольском храме позаботится о нуждающихся. Она обеспечит их горячим питанием ежедневно (кроме воскресенья) с 12:00 до 14:00 часов.
Как сообщили в пресс-службе Улан-Удэнской и Бурятской епархии, ежедневно столовая принимает от 50 до 100 человек, попавших в трудную жизненную ситуацию. Епархиальный отдел по церковной благотворительности и социальному служению работает над тем, чтобы нуждающиеся люди могли регулярно получать горячее питание. Готовят обеды здесь же, при Свято-Никольском храме, продукты закупаются на собранные средства прихожан и благотворителей. В ежедневный рацион входят каши, чай, хлеб, овощи, печенье, конфеты. Непосредственно трапеза проходит в специально обустроенном теплом вагончике.
Кроме этого, при храме ведётся и другая социальная работа. Так, нуждающимся выдают тёплую одежду медикаменты, дают консультации людям, попавшим в сложную жизненную ситуацию. К празднику Рождества Христова собираются сладкие подарки для детей из малоимущих семей.
В Улан-Удэ нуждающихся обеспечат питанием в новогодние праздники
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Спортсмены посоревнуются в дисциплине «боулдеринг»
Открытие состоится завтра, 30 декабря
Обеды приготовят для людей, попавших в трудную жизненную ситуацию
Отбор проводится в рамках госпрограммы республики «Развитие туризма»
Его возвели в Закаменском районе
Для посетителей международной выставки-форума проводится интерактивная культурная программа
Его участниками стали дети с инвалидностью
В селе Иволгинск установлена доска памяти Сергея Денисенко
Учёный всю свою трудовую жизнь посвятил энергетике
В регионе вступил в силу соответствующий указ губернатора
С юбилейным днём рождения поздравили Татьяну Корнакову
Запрет на езду коснётся и машин, не прошедших техосмотр
Люди заявили, что обходятся без освещения уже год
Для трудоспособного населения его величина будет равна 17 854 рубля
Спортсмены республики завоевали 23 медали соревнований