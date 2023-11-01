В Улан-Удэ осуждённые колонии-поселения убрались возле храма

Они собрали листья и убрали старые постройки
В Улан-Удэ осуждённые, отбывающие наказание в колонии-поселении № 3, помогли в уборке территории храма пророка Божия Илии.
- Осуждённые, помимо сбора сухой травы и листьев, также убрали старые постройки. После настоятель храма иерей Георгий Иванов провёл с ними беседу об истинных ценностях и средствах их достижения. Общение представителей церкви и осуждённых прошло в тёплой и доверительной атмосфере, - рассказали в УФСИН России по Бурятии.
Отмечается, что осуждённые выразили желание почаще посещать Свято-Ильинский приход.
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Они собрали листья и убрали старые постройки
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