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В Улан-Удэ осуждённые колонии-поселения убрались возле храма

В Улан-Удэ осуждённые колонии-поселения убрались возле храма
Общество,  Фото:УФСИН по Бурятии
Они собрали листья и убрали старые постройки

В Улан-Удэ осуждённые, отбывающие наказание в колонии-поселении № 3, помогли в уборке территории храма пророка Божия Илии.


- Осуждённые, помимо сбора сухой травы и листьев, также убрали старые постройки. После настоятель храма иерей Георгий Иванов провёл с ними беседу об истинных ценностях и средствах их достижения. Общение представителей церкви и осуждённых прошло в тёплой и доверительной атмосфере, - рассказали в УФСИН России по Бурятии.


Отмечается, что осуждённые выразили желание почаще посещать Свято-Ильинский приход.


осужденные уборка церковь

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