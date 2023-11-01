В Улан-Удэ осуждённые колонии-поселения убрались возле храма









В Улан-Удэ осуждённые, отбывающие наказание в колонии-поселении № 3, помогли в уборке территории храма пророка Божия Илии.- Осуждённые, помимо сбора сухой травы и листьев, также убрали старые постройки. После настоятель храма иерей Георгий Иванов провёл с ними беседу об истинных ценностях и средствах их достижения. Общение представителей церкви и осуждённых прошло в тёплой и доверительной атмосфере, - рассказали в УФСИН России по Бурятии.Отмечается, что осуждённые выразили желание почаще посещать Свято-Ильинский приход.