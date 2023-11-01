Они принимают участие во всероссийском конкурсе
Осуждённые женщины из улан-удэнской исправительной колонии №7 приняли участие в первом этапе всероссийского творческого конкурса живописи и ремёсел «Искупление и возрождение». Конкурс проводится по картине Рембрандта «Возвращение блудного сына».
- В финал конкурса прошли три осуждённые. Две участницы выполнили художественную роспись по дереву, а третья - по ткани, - сообщили в УФСИН России по Бурятии.
Первый этап конкурса проходит в исправительных учреждениях. Победителей всероссийского конкурса будут определять в УФСИН России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
Оценивать конкурсные работы будет жюри, в состав которого войдут представители УФСИН, а также деятели культуры и искусства, в том числе сотрудники Эрмитажа.
В Улан-Удэ осуждённые написали картину по мотивам «Возвращения блудного сына»
Общество, Фото:
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