В Улан-Удэ осуждённые написали картину по мотивам «Возвращения блудного сына»

Общество, Фото: УФСИН по Бурятии

Они принимают участие во всероссийском конкурсе



Осуждённые женщины из улан-удэнской исправительной колонии №7 приняли участие в первом этапе всероссийского творческого конкурса живописи и ремёсел «Искупление и возрождение». Конкурс проводится по картине Рембрандта «Возвращение блудного сына».



- В финал конкурса прошли три осуждённые. Две участницы выполнили художественную роспись по дереву, а третья - по ткани, - сообщили в УФСИН России по Бурятии.



Первый этап конкурса проходит в исправительных учреждениях. Победителей всероссийского конкурса будут определять в УФСИН России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.



Оценивать конкурсные работы будет жюри, в состав которого войдут представители УФСИН, а также деятели культуры и искусства, в том числе сотрудники Эрмитажа.



