01 ноября

31 октября

Популярное

В Улан-Удэ осуждённые написали картину по мотивам «Возвращения блудного сына»

В Улан-Удэ осуждённые написали картину по мотивам «Возвращения блудного сына»
Общество,  Фото:УФСИН по Бурятии
Они принимают участие во всероссийском конкурсе

Осуждённые женщины из улан-удэнской исправительной колонии №7 приняли участие в первом этапе всероссийского творческого конкурса живописи и ремёсел «Искупление и возрождение». Конкурс проводится по картине Рембрандта «Возвращение блудного сына».

- В финал конкурса прошли три осуждённые. Две участницы выполнили художественную роспись по дереву, а третья - по ткани, - сообщили в УФСИН России по Бурятии.

Первый этап конкурса проходит в исправительных учреждениях. Победителей всероссийского конкурса будут определять в УФСИН России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Оценивать конкурсные работы будет жюри, в состав которого войдут представители УФСИН, а также деятели культуры и искусства, в том числе сотрудники Эрмитажа.

осужденные картина

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии отремонтировали почти 4 км трассы А-333
В Бурятии отремонтировали почти 4 км трассы А-333
Общество, 01.11.2023
Участок находится в Тункинском районе
На севере Бурятии энергетики обсчитали сельчан на сто с лишним тысяч
На севере Бурятии энергетики обсчитали сельчан на сто с лишним тысяч
Общество, 01.11.2023
Люди неожиданно получили космические счета за свет
Депутаты горсовета Улан-Удэ вошли в федеральный регистр доноров костного мозга
Депутаты горсовета Улан-Удэ вошли в федеральный регистр доноров костного мозга
Общество, 01.11.2023
Трансплантация клеток способна спасти жизнь пациентов
На горе в Бурятии появится гигантский Гаруда
На горе в Бурятии появится гигантский Гаруда
Общество, 01.11.2023
Над созданием новой святыни трудятся художники-ламы
В Бурятию под конец октября нагрянула зима
В Бурятию под конец октября нагрянула зима
Общество, 01.11.2023
Северный район республики завалило снегом
В селе Бурятии пенсионерам посоветовали осветить улицу за свой счёт
В селе Бурятии пенсионерам посоветовали осветить улицу за свой счёт
Общество, 01.11.2023
Власти уверены, что шести фонарей там вполне достаточно

В столице Бурятии немного подешевели съёмные комнаты
В столице Бурятии немного подешевели съёмные комнаты
Общество, 01.11.2023
В Улан-Удэ за такое жильё придётся выложить вдвое меньше, чем в Москве
Улан-Удэнская ТЭЦ-1 получила паспорт готовности к зиме
Улан-Удэнская ТЭЦ-1 получила паспорт готовности к зиме
Общество, 01.11.2023
Комиссия провела итоговую проверку станции
Молодого жителя Бурятии осудили за уклонение от призыва на военную службу
Молодого жителя Бурятии осудили за уклонение от призыва на военную службу
Общество, 01.11.2023
Он намеренно устроил судебные тяжбы, затягивая с уходом в армию

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^