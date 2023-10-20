В Бурятии сельчанин солгал в суде по просьбе друга и заработал «уголовку»

За лжесвидетельство мужчину оштрафовали





Всё произошло в Муйском районе Бурятии. Житель посёлка Таксимо по просьбе друга дал заведомо ложные показания. Сельчанин в ходе следствия и после уже на судебном заседании заявил, что автомобиль, на котором товарищ разъезжал в нетрезвом виде, якобы принадлежит ему.Приятели решили, что при таком раскладе машину не конфискуют за пьяную езду.Когда всё вскрылось, против совравшего мужчины возбудили уголовное дело за заведомо ложные показания – по части 1 статьи 307 Уголовного кодекса РФ. Он сам пошёл под суд. В итоге ему назначили наказание в виде штрафа. Приговор пока не вступил в законную силу.