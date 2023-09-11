Видео: Лесной пожарный из Бурятии стал лучшим в России







В предыдущие годы победителями и призёрами престижного состязания становились представители Федеральной Авиалесоохраны, лесопожарных служб Красноярского края, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов, Тверской, Рязанской, Московской Смоленской, Кемеровской областей и других регионов.



В этом году конкурс, организованный Рослесхозом и Авиалесоохраной, проходил в Московской области. Он длился четыре дня и включал три этапа – спортивное многоборье, ориентирование в лесу и преодоление полосы препятствий с имитацией лесных завалов, заболоченных участков, пересечённой местности. При этом участники показали мастерство в применении основных ручных инструментов тушения лесных пожаров – ранцевого огнетушителя, бензопилы и мотопомпы.



Строгое жюри внимательно оценивало не только скорость выполнения заданий, но и точность до мельчайших деталей: сделал распил бревна с отступом хотя бы на миллиметр от разметки, забыл в пылу борьбы залить воду в мотопомпу перед её запуском, сделал заступ за границу при работе с ранцевым огнетушителем, не уложился в контрольное время хотя бы на секунду - получил штрафные баллы.



В состязании приняли участие прошедшие предварительный отбор парашютисты-десантники Федеральной Авиалесоохраны, Авиалесоохраны и наземных лесопожарных служб 21 региона России лесных служб регионов Белоруссии. Многие всю весну и всё лето без перерыва тушили пожары в своих регионах и помогали коллегам в других точках страны.



В Бурятии, лесной фонд которой охватывает более 27 млн га и занимает более 76% территории региона, в этом году лесопожарные службы ликвидировали более 250 лесных пожаров. Также лесопожарные специалисты Бурятии оказали действенную помощь в тушении лесных пожаров Амурской, Свердловской, Магаданская областям, Ханты-Мансийскому автономному округу, Хабаровскому краю, Республике Саха (Якутия).



После турнира конкурсанты сразу разъезжаются по рабочим местам. Ведь до конца сентября высокий риск пожаров сохраняется в 24 регионах России. Октябрь тоже спокойным не бывает.





