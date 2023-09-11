Лесной пожарный из Бурятии вошёл в тройку лучших в России

Отличился парашютист авиалесоохраны Александр Скосырский
Представитель Бурятии Александр Скосырский стал бронзовым призёром IX профессионального конкурса России и Белоруссии «Лучший лесной пожарный 2023 года».
Как сообщал «Байкал-Dailу», конкурс на звание лучшего лесного пожарного страны проходил в селе Суфрино Московской области. Соревновались представители 21 региона России, а также лесных служб регионов Белоруссии.
Бурятию представляли Михаил Смородников из Бурятского авиаотделения Федеральной Авиалесоохраны и Александр Скосырский – парашютист Забайкальской базы авиационной охраны лесов (авиалесоохрана Бурятии). Александр в итоге вошёл в тройку лучших.
- Я очень рад. Буду тренироваться, чтобы в следующем году выступить ещё лучше, - поделился он.
В этом году конкурс, организованный Рослесхозом и Авиалесоохраной, продолжался четыре дня и включал три этапа - спортивное многоборье, ориентирование в лесу и преодоление полосы препятствий с имитацией лесных завалов, заболоченных участков, пересечённой местности с демонстрацией умений использования основных ручных инструментов тушения лесных пожаров – ранцевого огнетушителя, бензопилы и мотопомпы.
- Строгое жюри внимательно оценивало не только скорость выполнения заданий, но и точность до мельчайших деталей. Сделал распил бревна с отступом хотя бы на миллиметр от разметки, забыл в пылу борьбы залить воду в мотопомпу перед её запуском, сделал заступ за границу при работе с ранцевым огнетушителем, не уложился в контрольное время хотя бы на секунду - получил штрафные баллы, - отметили в ФБУ «Авиалесохрана».
Многие конкурсанты всю весну и всё лето без перерыва тушили пожары в своих регионах и помогали коллегам в других точках страны.
В Бурятии, лесной фонд которой охватывает более 27 млн га и занимает более 76% территории региона, в этом году лесопожарные службы ликвидировали более 250 лесных пожаров. Также лесопожарные специалисты Бурятии оказали действенную помощь в тушении пожаров Амурской, Свердловской, Магаданская областям, Ханты-Мансийскому автономному округу, Хабаровскому краю, Республике Саха (Якутия).
Лесной пожарный из Бурятии вошёл в тройку лучших в России
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