В него окунаются прямо в нижнем белье
В telegram-канале «Весь Гусиноозёрск» накануне разместили фото, сделанное в городском сквере «Пионерский». На снимке – раздетый по пояс ребёнок, который, как утверждают очевидцы, устроил заплыв в фонтане.
- Купаться в фонтане в сентябре – это, видимо, модно. Куда смотрят родители этого чада? Проведите разъяснительную беседу, пожалуйста, – говорится в комментарии к фотографии.
Впрочем, интернет-пользователи считают, что ничего предосудительного здесь нет. «В детстве мы там купались и никто нас не гонял. И не мешали никому», – заявили гусиноозёрцы.
Как сообщал «Байкал-Daily», обновлённый фонтан заработал в райцентре недавно. Его облицовочную часть отремонтировали, а сама конструкция теперь светится в темноте. В сквере должны сделать тротуарные дорожки, установить скамейки и урны и обустроить лестничные марши. Всё это – в рамках первого этапа благоустройства, за которое проголосовали сами местные жители.
На втором этапе планируется ещё больше облагородить зону отдыха и установить там качели диванного типа с навесами.
Три недели назад в недавно отремонтированном фонтане тоже устроили купания. Денёк был жаркий. Неизвестный гражданин в трусах залез прямо в чашу и давай плескаться там под струями воды. Фотографию с ним тоже выложили в канале «Весь Гусиноозёрск».
Отдыхавшие рядом люди делали мужчине замечания, но тот никак не отреагировал. Некоторые решили, что купающийся просто был пьян и задались вопросом, почему никто не вызвал полицию.
Позже стали известны новые подробности «заплыва». Изначально мужчина был в зоне отдыха не один, а со своей дамой. Чем закончилась эта история, не уточняется.
В Бурятии гусиноозёрцы продолжают устраивать заплывы в новом фонтане
Общество, Фото:
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