Плескавшийся в нём мужчина никак не реагировал на замечания окружающих
Недавно в сквере «Пионерский» в Гусиноозёрске заработал обновлённый фонтан – его облицовочную часть отремонтировали, а сама конструкция теперь светится в темноте. Кроме того, в зоне отдыха должны сделать тротуарные дорожки, установить скамейки и урны и обустроить лестничные марши. Всё это – в рамках первого этапа благоустройства, за которое проголосовали сами местные жители.
На втором этапе планируется ещё больше облагородить сквер и установить там качели диванного типа с навесами.
Как сообщает telegram-канал «Весь Гусиноозёрск», в минувшую субботу, 12 августа, в недавно отремонтированном фонтане устроили купания. Денёк был жаркий. Неизвестный гражданин в трусах залез прямо в чашу и давай плескаться там под струями воды. Фото с ним выложили в том же telegram-канале.
Отдыхавшие рядом люди делали мужчине замечания, но тот, как пишет «Весь Гусиноозёрск», на это никак не отреагировал. Некоторые решили, что купающийся просто был пьян и задались вопросом, почему никто не вызвал полицию.
Позже стали известны новые подробности «заплыва». Изначально мужчина был в зоне отдыха не один, а со своей дамой. Чем закончилась эта история и всё ли в порядке с самим фонтаном, не уточняется.
В Бурятии неизвестный в трусах устроил заплыв в фонтане
Общество, Фото:
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