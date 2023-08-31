Это повреждённый бланк паспорта, отсутствие места для печатей, испорченное фото, несовпадение фото с внешностью владельца
МВД России подготовило официальный перечень признаков, которые будут указывать на непригодность загранпаспорта гражданина РФ, сообщает портал «Турдом».
Документ разъясняет некоторые пункты, включённые в новую редакцию закона «О порядке выезда из РФ и въезда в РФ». Обновлённый закон должен вступить в силу 11 декабря 2023 года.
Так, заграничный паспорт может быть признан непригодным «при нарушениях элементов защиты или повреждении целостности бланка паспорта и машиночитаемой записи».
Кроме того, вопросы у МВД вызовет испорченная фотография или несовпадение изображения с внешностью владельца. В качестве примера приведены пластические операции или серьёзные травмы лица.
Особое внимание будет уделяться и соответствию информации в паспорте той, что указана в других документах, например, в визе или на билетах на самолёт. Отсутствие места для отметок пограничных служб тоже повод признать его непригодным.
Госдума ещё в мае приняла законопроект, закрепляющий основания для признания российских загранпаспортов недействительными. Однако все они носили общий характер, так что МВД пришлось дополнить их конкретными разъяснениями.
Что осталось неизменным, так это положение о немедленном изъятии загранпаспорта прямо на границе, если документ признается недействительным или поддельным.
Россиянам рассказали о признаках непригодности заграничного паспорта
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Это повреждённый бланк паспорта, отсутствие места для печатей, испорченное фото, несовпадение фото с внешностью владельца
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