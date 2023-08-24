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В Мухоршибирском районе Бурятии отметят День шахтёра

В Мухоршибирском районе Бурятии отметят День шахтёра
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Перед сельчанами выступят музыкальные группы

В субботу, 26 августа, в посёлке Саган-Нур Мухоршибирского района Бурятии отметят День шахтёра.

Праздник начнут отмечать с 15:00 детской программой. В 18:00 начнётся большой концерт. На нём выступят московская зажигательная музыкальная группа Offbeat Orchestra, иркутская кавер-группа Pina Colada, красноярская квер-группа Non-Stop и другие артисты. Праздник завершится фейерверком в 23:00 возле физкультурно-оздоровительного комплекса «Угольщик», сообщает администрация Мухоршибирского района.

День шахтёра – профессиональный праздник работников горной промышленности, который, согласно установившейся традиции, отмечается в последнее воскресенье августа. Суть этого праздника - почтить нелёгкий и опасный труд шахтёров.

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