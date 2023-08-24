Перед сельчанами выступят музыкальные группы
В субботу, 26 августа, в посёлке Саган-Нур Мухоршибирского района Бурятии отметят День шахтёра.
Праздник начнут отмечать с 15:00 детской программой. В 18:00 начнётся большой концерт. На нём выступят московская зажигательная музыкальная группа Offbeat Orchestra, иркутская кавер-группа Pina Colada, красноярская квер-группа Non-Stop и другие артисты. Праздник завершится фейерверком в 23:00 возле физкультурно-оздоровительного комплекса «Угольщик», сообщает администрация Мухоршибирского района.
День шахтёра – профессиональный праздник работников горной промышленности, который, согласно установившейся традиции, отмечается в последнее воскресенье августа. Суть этого праздника - почтить нелёгкий и опасный труд шахтёров.
Возрастное ограничение 0+
В Мухоршибирском районе Бурятии отметят День шахтёра
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
В плодах содержатся практически все полезные вещества
Люди уже несут тыквы, кабачки, патиссоны
Её создал Даши Намдаков
Местные жители рассказали, что он на несколько минут завис прямо над головами ребятишек
Они появятся в селе Новый Свет и городе Комсомольское
Перед сельчанами выступят музыкальные группы
Они отметили День флага
Экологическая акция проходила на Котокеле
Училище рассчитано на 420 воспитанников
Спасти ногу животному не удалось, но у него всё отлично
Гусеницы могут нанести серьёзный урон лесу
Туроператоры уже подготовили предложения к зиме
Его команда придумала оригинальную концепцию игры на основе героического эпоса о Гэсэре
Возможны кратковременные дожди
Нарушителям придётся выложить 500 рублей