В Бурятии провели конкурс косарей

Сельчане в Бурятии в августе традиционно занимаются заготовкой сена для скота на зиму. Они косят траву на специально отведённых участках, полях и заготавливают сено.Одним из интересных мероприятий в этом году стал ежегодный конкурс косарей (0+) в селе Торы Тункинского района, посвящённый сенокосу.- Конкурс проводится не первый год и уже стал по-настоящему народным праздником. В этом году испытали своё мастерство все желающие. На конкурсе косарей с концертной программой выступили артисты ансамбля «Туяа», - рассказали в районном культурно-досуговом центре Тункинскогоь района.Организаторы отметили, что «сенокос всегда был не просто важным этапом жизни, но и приятной работой, наполненной весельем, где сочиняли и исполняли песни, шутки и стихи».