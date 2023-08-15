Молодёжные театральные коллективы Бурятии приглашают на всероссийский конкурс

Заявки можно подать до 15 октября



Молодёжные театральные коллективы Бурятии приглашают принять участие во всероссийском конкурсе «Знание.Театр». Приглашаются школьные, студенческие и смешанные театральные коллективы с возрастом участников от 14 до 35 лет.



Конкурсантам предлагается поставить спектакль по пьесе Гульнары Искалиевой «Трудный экзамен» (12+), показать его зрителям и направить видеозапись показа на экспертную оценку.



Приём конкурсных работ будет открыт до 15 октября. Зарегистрировать театральный коллектив для участия в конкурсе нужно раньше, до 30 сентября.



Заявки будут рассмотрены экспертным советом конкурса, в который войдут известные деятели культуры и искусства. С 16 по 31 октября они составят рейтинг театральных коллективов в каждом регионе России.



Театральные коллективы, ставшие лауреатами проекта, получат возможность выступить на профессиональной сцене в своем регионе. Обладатель Гран-при выступит со своей постановкой на московской театральной площадке в ноябре 2023 года.



Зарегистрировать свою театральную труппу и найти список сопроводительных документов можно на официальном сайте проекта Знание.Театр.





