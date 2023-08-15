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Молодёжные театральные коллективы Бурятии приглашают на всероссийский конкурс

Молодёжные театральные коллективы Бурятии приглашают на всероссийский конкурс
Общество,  Фото:pixabay.com
Заявки можно подать до 15 октября

Молодёжные театральные коллективы Бурятии приглашают принять участие во всероссийском конкурсе «Знание.Театр». Приглашаются школьные, студенческие и смешанные театральные коллективы с возрастом участников от 14 до 35 лет.

Конкурсантам предлагается поставить спектакль по пьесе Гульнары Искалиевой «Трудный экзамен» (12+), показать его зрителям и направить видеозапись показа на экспертную оценку.

Приём конкурсных работ будет открыт до 15 октября. Зарегистрировать театральный коллектив для участия в конкурсе нужно раньше, до 30 сентября.

Заявки будут рассмотрены экспертным советом конкурса, в который войдут известные деятели культуры и искусства. С 16 по 31 октября они составят рейтинг театральных коллективов в каждом регионе России.

Театральные коллективы, ставшие лауреатами проекта, получат возможность выступить на профессиональной сцене в своем регионе. Обладатель Гран-при выступит со своей постановкой на московской театральной площадке в ноябре 2023 года.

Зарегистрировать свою театральную труппу и найти список сопроводительных документов можно на официальном сайте проекта Знание.Театр.


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