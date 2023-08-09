Учитель-дефектолог из Бурятии стала финалистом всероссийского конкурса

Общество, Фото: пресс-служба минобразования РБ

Финал состоится в октябре в Москве



Педагог специальной (коррекционной) общеобразовательной школы №3 города Улан-Удэ Мария Емельянова вошла в десятку финалистов всероссийского конкурса профессионального мастерства «Учитель-дефектолог России – 2023» в номинации «Дефектолог года». Жюри VI всероссийского конкурса профессионального мастерства «Учитель-дефектолог России – 2023» определило 20 финалистов: десять конкурсантов в номинации «Дефектолог года» и десять человек в номинации «Логопед года».



В региональных этапах конкурса приняли участие представители 75 субъектов Российской Федерации, включая новые регионы страны. Для участия в номинации «Дефектолог года» было подано 55 заявок, в номинации «Логопед года» ‒ 64 заявки.



Финалисты всероссийского конкурса профессионального мастерства «Учитель-дефектолог России – 2023»:



В номинации «Дефектолог года»

Валентина Николаевна Галкина, Московская область;

Мария Сергеевна Другова, Красноярский край;

Мария Анатольевна Емельянова, Республика Бурятия;

Надежда Владиславовна Ефименко, Омская область;

Виктория Владимировна Игнашина, город Москва;

Ирина Викторовна Колесова, Ульяновская область;

Полина Юрьевна Мальцева, Ярославская область;

Людмила Игоревна Матвеева, Воронежская область;

Светлана Викторовна Садовская, Иркутская область;

Ксения Владимировна Саприка, Краснодарский край;



В номинации «Логопед года»

Наталья Сергеевна Гоголева, Рязанская область;

Елена Александровна Дидус, Республика Крым;

Екатерина Вадимовна Иванова, Республика Татарстан;

Милана Аптиевна Кагирова, Чеченская Республика;

Светлана Анатольевна Калиниченко, Иркутская область;

Елена Витальевна Мазанова, Самарская область;

Елена Ивановна Мищенко, Сахалинская область;

Оксана Александровна Романенко, Волгоградская область;

Ольга Юрьевна Чащухина, Республика Тыва;

Наталья Васильевна Ширинкина, Пермский край.



Финал конкурса состоится с 3 по 5 октября в Москве, сообщает пресс-служба министерства образования РБ.



