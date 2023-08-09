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Учитель-дефектолог из Бурятии стала финалистом всероссийского конкурса

Учитель-дефектолог из Бурятии стала финалистом всероссийского конкурса
Общество,  Фото:пресс-служба минобразования РБ
Финал состоится в октябре в Москве

Педагог специальной (коррекционной) общеобразовательной школы №3 города Улан-Удэ Мария Емельянова вошла в десятку финалистов всероссийского конкурса профессионального мастерства «Учитель-дефектолог России – 2023» в номинации «Дефектолог года». Жюри VI всероссийского конкурса профессионального мастерства «Учитель-дефектолог России – 2023» определило 20 финалистов: десять конкурсантов в номинации «Дефектолог года» и десять человек в номинации «Логопед года».

В региональных этапах конкурса приняли участие представители 75 субъектов Российской Федерации, включая новые регионы страны. Для участия в номинации «Дефектолог года» было подано 55 заявок, в номинации «Логопед года» ‒ 64 заявки.

Финалисты всероссийского конкурса профессионального мастерства «Учитель-дефектолог России – 2023»:

В номинации «Дефектолог года»
Валентина Николаевна Галкина, Московская область;
Мария Сергеевна Другова, Красноярский край;
Мария Анатольевна Емельянова, Республика Бурятия;
Надежда Владиславовна Ефименко, Омская область;
Виктория Владимировна Игнашина, город Москва;
Ирина Викторовна Колесова, Ульяновская область;
Полина Юрьевна Мальцева, Ярославская область;
Людмила Игоревна Матвеева, Воронежская область;
Светлана Викторовна Садовская, Иркутская область;
Ксения Владимировна Саприка, Краснодарский край;

В номинации «Логопед года»
Наталья Сергеевна Гоголева, Рязанская область;
Елена Александровна Дидус, Республика Крым;
Екатерина Вадимовна Иванова, Республика Татарстан;
Милана Аптиевна Кагирова, Чеченская Республика;
Светлана Анатольевна Калиниченко, Иркутская область;
Елена Витальевна Мазанова, Самарская область;
Елена Ивановна Мищенко, Сахалинская область;
Оксана Александровна Романенко, Волгоградская область;
Ольга Юрьевна Чащухина, Республика Тыва;
Наталья Васильевна Ширинкина, Пермский край.

Финал конкурса состоится с 3 по 5 октября в Москве, сообщает пресс-служба министерства образования РБ.

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